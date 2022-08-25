https://ria.ru/20220825/vsu-1812192425.html

Украинские боевики засели в ДК под Николаевом, заявили в Минобороны

Украинские боевики засели в ДК под Николаевом, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские боевики засели в ДК под Николаевом, заявили в Минобороны

Украинские военные разместились в доме культуры в поселке Березнеговатое в Николаевской области на юге страны, заминировав подходы к зданию, заявил начальник... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:35

2022-08-25T21:35

2022-08-25T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг- РИА Новости. Украинские военные разместились в доме культуры в поселке Березнеговатое в Николаевской области на юге страны, заминировав подходы к зданию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Березнеговатом Николаевской области в доме культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ. Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, николаевская область, вооруженные силы украины