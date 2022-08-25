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Украинские боевики засели в ДК под Николаевом, заявили в Минобороны
Украинские боевики засели в ДК под Николаевом, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские боевики засели в ДК под Николаевом, заявили в Минобороны
Украинские военные разместились в доме культуры в поселке Березнеговатое в Николаевской области на юге страны, заминировав подходы к зданию, заявил начальник... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:35
2022-08-25T21:35
2022-08-25T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг- РИА Новости. Украинские военные разместились в доме культуры в поселке Березнеговатое в Николаевской области на юге страны, заминировав подходы к зданию, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Березнеговатом Николаевской области в доме культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ. Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики засели в ДК под Николаевом, заявили в Минобороны
Минобороны: ВСУ разместились в ДК в поселке Березнеговатое в Николаевской области