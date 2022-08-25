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Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/voyska-1811981503.html
Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину
Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину - РИА Новости, 25.08.2022
Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину
Возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, заявил... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:32
2022-08-25T10:19
специальная военная операция на украине
арно флорак
украина
россия
франция
нато
в мире
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, заявил обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.Ранее французский военачальник в эфире телеканала LCI сказал, что в боевых действиях против российских войск на территории бывшей советской республики должны принять участие военнослужащие Североатлантического альянса.Флорак назвал идею генерала удивительной и указал на неоднозначность ситуации."Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут", — подчеркнул эксперт.Он отметил, что конфликт на Украине не касается жителей Франции, а отправка Парижем своих солдат на линию фронта стало бы "недвусмысленным сигналом".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220825/kherson-1811979184.html
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арно флорак, украина, россия, франция, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Арно Флорак, Украина, Россия, Франция, НАТО, В мире
04:32 25.08.2022 (обновлено: 10:19 25.08.2022)
 
Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину

Автор BV Флорак раскритиковал идею генерала Яковлефф послать войска НАТО на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, заявил обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.
Ранее французский военачальник в эфире телеканала LCI сказал, что в боевых действиях против российских войск на территории бывшей советской республики должны принять участие военнослужащие Североатлантического альянса.

"Мы будем поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы "земля — воздух". Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории", — предложил Яковлефф.

Флорак назвал идею генерала удивительной и указал на неоднозначность ситуации.
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"Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут", — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что конфликт на Украине не касается жителей Франции, а отправка Парижем своих солдат на линию фронта стало бы "недвусмысленным сигналом".
"Как сказал Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат?" — спросил своих читателей Флорак.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеАрно ФлоракУкраинаРоссияФранцияНАТОВ мире
 
 
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