https://ria.ru/20220825/voyska-1811981503.html

Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину

Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину - РИА Новости, 25.08.2022

Во Франции разозлились из-за идеи генерала НАТО отправить войска на Украину

Возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, заявил... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:32

2022-08-25T04:32

2022-08-25T10:19

специальная военная операция на украине

арно флорак

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, заявил обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак.Ранее французский военачальник в эфире телеканала LCI сказал, что в боевых действиях против российских войск на территории бывшей советской республики должны принять участие военнослужащие Североатлантического альянса.Флорак назвал идею генерала удивительной и указал на неоднозначность ситуации."Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут", — подчеркнул эксперт.Он отметил, что конфликт на Украине не касается жителей Франции, а отправка Парижем своих солдат на линию фронта стало бы "недвусмысленным сигналом".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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арно флорак, украина, россия, франция, нато, в мире