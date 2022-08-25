В России будут работать с пережившими боевые действия детьми
В России будут работать с пережившими боевые действия детьми по программам социализации
© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Работа с детьми, пережившими боевые действия в Донбассе, в России будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации подростков, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Каково сейчас детям, у которых посттравматический опыт, им обязательно его нужно пережить. Работа с детьми, пережившими боевые действия, будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации подростков", - сказала Львова-Белова на форуме "Подростки 360" во Владивостоке.
Ранее в России приняли решение создать Федеральный центр развития программ социализации подростков, который займется методическим сопровождением работы с подростками из группы риска, объединит лучших экспертов. В рамках работы программы планируется активная просветительская, образовательная работа со специалистами и родителями.