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В России будут работать с пережившими боевые действия детьми - РИА Новости, 25.08.2022
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В России будут работать с пережившими боевые действия детьми
В России будут работать с пережившими боевые действия детьми - РИА Новости, 25.08.2022
В России будут работать с пережившими боевые действия детьми
Работа с детьми, пережившими боевые действия в Донбассе, в России будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:31
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общество
россия
мария львова-белова
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Работа с детьми, пережившими боевые действия в Донбассе, в России будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации подростков, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее в России приняли решение создать Федеральный центр развития программ социализации подростков, который займется методическим сопровождением работы с подростками из группы риска, объединит лучших экспертов. В рамках работы программы планируется активная просветительская, образовательная работа со специалистами и родителями.
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
04:31 25.08.2022
 
В России будут работать с пережившими боевые действия детьми

В России будут работать с пережившими боевые действия детьми по программам социализации

© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Работа с детьми, пережившими боевые действия в Донбассе, в России будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации подростков, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Каково сейчас детям, у которых посттравматический опыт, им обязательно его нужно пережить. Работа с детьми, пережившими боевые действия, будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации подростков", - сказала Львова-Белова на форуме "Подростки 360" во Владивостоке.
Ранее в России приняли решение создать Федеральный центр развития программ социализации подростков, который займется методическим сопровождением работы с подростками из группы риска, объединит лучших экспертов. В рамках работы программы планируется активная просветительская, образовательная работа со специалистами и родителями.
уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
04:26
Львова-Белова рассказала про центр для поддержки подростков в Донецке
 
ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
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