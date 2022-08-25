https://ria.ru/20220825/vospitaniya-1811981883.html

В России будут работать с пережившими боевые действия детьми

В России будут работать с пережившими боевые действия детьми - РИА Новости, 25.08.2022

В России будут работать с пережившими боевые действия детьми

Работа с детьми, пережившими боевые действия в Донбассе, в России будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:31

2022-08-25T04:31

2022-08-25T04:31

общество

россия

мария львова-белова

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Работа с детьми, пережившими боевые действия в Донбассе, в России будет выделена в одно из направлений Федерального центра развития программ социализации подростков, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее в России приняли решение создать Федеральный центр развития программ социализации подростков, который займется методическим сопровождением работы с подростками из группы риска, объединит лучших экспертов. В рамках работы программы планируется активная просветительская, образовательная работа со специалистами и родителями.

https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811981389.html

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общество, россия, мария львова-белова