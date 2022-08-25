https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811983072.html

Эвакуированных сирот вывезут из Ростовской и Курской областей

Эвакуированных сирот вывезут из Ростовской и Курской областей - РИА Новости, 25.08.2022

Эвакуированных сирот вывезут из Ростовской и Курской областей

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были эвакуированы на территории Ростовской и Курской областей и находятся в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T05:34

2022-08-25T05:34

2022-08-25T08:13

общество

россия

донбасс

мария львова-белова

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были эвакуированы на территории Ростовской и Курской областей и находятся в пунктах временного размещения, расформировывают для отправки в специализированные организации в других регионах, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По ее словам, важно, чтобы ребята могли учиться в нормальной школе, получать весь комплекс услуг. "Сейчас это происходит, мы работаем в этом направлении", - добавила Львова-Белова.Говоря об устройстве детей переселенцев из Донбасса в школы России, она отметила, что основной поток прошел еще в прошлом учебном году."Те моменты, которые возникают и будут возникать, мы будем сразу отрабатывать. Пользуясь случаем, я прошу, если такие ситуации будут возникать, чтобы писали нам в аппарат или в аппарат уполномоченных, где находятся эти семьи", - сказала Львова-Белова.

https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811982733.html

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общество, россия, донбасс, мария львова-белова