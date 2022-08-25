https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811983072.html
Эвакуированных сирот вывезут из Ростовской и Курской областей
Эвакуированных сирот вывезут из Ростовской и Курской областей - РИА Новости, 25.08.2022
Эвакуированных сирот вывезут из Ростовской и Курской областей
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были эвакуированы на территории Ростовской и Курской областей и находятся в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:34
2022-08-25T05:34
2022-08-25T08:13
общество
россия
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мария львова-белова
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были эвакуированы на территории Ростовской и Курской областей и находятся в пунктах временного размещения, расформировывают для отправки в специализированные организации в других регионах, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.По ее словам, важно, чтобы ребята могли учиться в нормальной школе, получать весь комплекс услуг. "Сейчас это происходит, мы работаем в этом направлении", - добавила Львова-Белова.Говоря об устройстве детей переселенцев из Донбасса в школы России, она отметила, что основной поток прошел еще в прошлом учебном году."Те моменты, которые возникают и будут возникать, мы будем сразу отрабатывать. Пользуясь случаем, я прошу, если такие ситуации будут возникать, чтобы писали нам в аппарат или в аппарат уполномоченных, где находятся эти семьи", - сказала Львова-Белова.
https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811982733.html
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общество, россия, донбасс, мария львова-белова
Общество, Россия, Донбасс, Мария Львова-Белова
05:34 25.08.2022 (обновлено: 08:13 25.08.2022)
Эвакуированных сирот вывезут из Ростовской и Курской областей
Львова-Белова: эвакуированных сирот вывезут из ПВР Ростовской и Курской областей
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были эвакуированы на территории Ростовской и Курской областей и находятся в пунктах временного размещения, расформировывают для отправки в специализированные организации в других регионах, сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были эвакуированы на территории Ростовской и Курской области и находятся сейчас в пэвээрах, на данный момент будут расформированы и будут перевезены в специализированные организации в разные регионы РФ, чтобы дети могли получать весь комплекс услуг – социальных, медицинских, образовательных. Сейчас этот блок мы наконец закрываем, чему я несказанно рада, потому что это порядка 600 детей, которые находились в ПВР – это не то место, где дети должны находиться", - отметила Львова-Белова.
По ее словам, важно, чтобы ребята могли учиться в нормальной школе, получать весь комплекс услуг. "Сейчас это происходит, мы работаем в этом направлении", - добавила Львова-Белова.
Говоря об устройстве детей переселенцев из Донбасса
в школы России
, она отметила, что основной поток прошел еще в прошлом учебном году.
"Те моменты, которые возникают и будут возникать, мы будем сразу отрабатывать. Пользуясь случаем, я прошу, если такие ситуации будут возникать, чтобы писали нам в аппарат или в аппарат уполномоченных, где находятся эти семьи", - сказала Львова-Белова.