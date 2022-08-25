https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811982733.html
Детям из Донбасса требуется психологическая помощь, сообщила омбудсмен
Детям из Донбасса требуется психологическая помощь, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 25.08.2022
Детям из Донбасса требуется психологическая помощь, сообщила омбудсмен
Специалисты отмечают колоссальный запрос на психологическую помощь от детей из Донбасса, которые сейчас находятся на профильной смене в российском лагере,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:07
2022-08-25T05:07
2022-08-25T06:16
общество
туапсе
мария львова-белова
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Специалисты отмечают колоссальный запрос на психологическую помощь от детей из Донбасса, которые сейчас находятся на профильной смене в российском лагере, сообщила журналистам во Владивостоке уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Часть детей вывезли на нашу лагерную смену в Туапсе. И колоссальный запрос у детей на психологов. 120 сессий уже проведено психологических, когда дети приходят и говорят: "Нам тяжело, мы не можем справиться". Ребята сейчас не видят своего будущего, не понимают, где будут учиться, какую профессию им выбрать, где будут жить. Это то, что приводит их в состояние нестабильности, их начинает штормить. Важно, чтобы мы почву под ногами им сейчас восстановили", — отметила Львова-Белова.
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туапсе
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общество, туапсе, мария львова-белова
Общество, Туапсе, Мария Львова-Белова
05:07 25.08.2022 (обновлено: 06:16 25.08.2022)
Детям из Донбасса требуется психологическая помощь, сообщила омбудсмен
Львова-Белова рассказала о запросе на психологов у детей из Донбасса в России