https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811982733.html

Детям из Донбасса требуется психологическая помощь, сообщила омбудсмен

Детям из Донбасса требуется психологическая помощь, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 25.08.2022

Детям из Донбасса требуется психологическая помощь, сообщила омбудсмен

Специалисты отмечают колоссальный запрос на психологическую помощь от детей из Донбасса, которые сейчас находятся на профильной смене в российском лагере,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T05:07

2022-08-25T05:07

2022-08-25T06:16

общество

туапсе

мария львова-белова

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг — РИА Новости. Специалисты отмечают колоссальный запрос на психологическую помощь от детей из Донбасса, которые сейчас находятся на профильной смене в российском лагере, сообщила журналистам во Владивостоке уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Часть детей вывезли на нашу лагерную смену в Туапсе. И колоссальный запрос у детей на психологов. 120 сессий уже проведено психологических, когда дети приходят и говорят: "Нам тяжело, мы не можем справиться". Ребята сейчас не видят своего будущего, не понимают, где будут учиться, какую профессию им выбрать, где будут жить. Это то, что приводит их в состояние нестабильности, их начинает штормить. Важно, чтобы мы почву под ногами им сейчас восстановили", — отметила Львова-Белова.

https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811982019.html

туапсе

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общество, туапсе, мария львова-белова