04:34 25.08.2022 (обновлено: 06:18 25.08.2022)
Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров
Львова-Белова заявила об открытии в России 50 подростковых центров до конца года
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкуполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. До 50 клубов для подростков планируют открыть в России до конца года, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Развитие федеральной сети подростковых центров как точек притяжения подростков. Они будут одновременно клубами и кризисными центрами, где можно получить психологическую и другую помощь. До конца года мы планируем до 50 таких пространств", - сказала Львова-Белова на форуме "Подростки 360" во Владивостоке.
Она отметила, что также будут отработаны вопросы трудовой занятости подростков в регионах, которые стали пилотными для программы "Подростки России". По ее словам, в РФ сейчас 77 тысяч самозанятых подростков, искали работу этим летом 300 тысяч. Важно активнее реагировать на эту потребность, отметила детский омбудсмен.
Форум "Подростки 360" посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур по вопросам создания сети подростковых центров в регионах России, формирования сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков, создания методической базы по работе с данной категорией, усиления работы с несовершеннолетними "группы риска" и состоящими на профилактическом учете. Организатор форума во Владивостоке – правительство Приморского края.