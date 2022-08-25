https://ria.ru/20220825/vospitanie-1811982019.html

Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров

Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров - РИА Новости, 25.08.2022

Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров

До 50 клубов для подростков планируют открыть в России до конца года, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:34

2022-08-25T04:34

2022-08-25T06:18

общество

россия

владивосток

приморский край

мария львова-белова

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. До 50 клубов для подростков планируют открыть в России до конца года, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она отметила, что также будут отработаны вопросы трудовой занятости подростков в регионах, которые стали пилотными для программы "Подростки России". По ее словам, в РФ сейчас 77 тысяч самозанятых подростков, искали работу этим летом 300 тысяч. Важно активнее реагировать на эту потребность, отметила детский омбудсмен.Форум "Подростки 360" посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур по вопросам создания сети подростковых центров в регионах России, формирования сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков, создания методической базы по работе с данной категорией, усиления работы с несовершеннолетними "группы риска" и состоящими на профилактическом учете. Организатор форума во Владивостоке – правительство Приморского края.

https://ria.ru/20220825/vospitaniya-1811981883.html

россия

владивосток

приморский край

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общество, россия, владивосток, приморский край, мария львова-белова