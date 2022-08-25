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Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров - РИА Новости, 25.08.2022
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Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров
Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров - РИА Новости, 25.08.2022
Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров
До 50 клубов для подростков планируют открыть в России до конца года, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:34
2022-08-25T06:18
общество
россия
владивосток
приморский край
мария львова-белова
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. До 50 клубов для подростков планируют открыть в России до конца года, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Она отметила, что также будут отработаны вопросы трудовой занятости подростков в регионах, которые стали пилотными для программы "Подростки России". По ее словам, в РФ сейчас 77 тысяч самозанятых подростков, искали работу этим летом 300 тысяч. Важно активнее реагировать на эту потребность, отметила детский омбудсмен.Форум "Подростки 360" посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур по вопросам создания сети подростковых центров в регионах России, формирования сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков, создания методической базы по работе с данной категорией, усиления работы с несовершеннолетними "группы риска" и состоящими на профилактическом учете. Организатор форума во Владивостоке – правительство Приморского края.
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общество, россия, владивосток, приморский край, мария львова-белова
Общество, Россия, Владивосток, Приморский край, Мария Львова-Белова
04:34 25.08.2022 (обновлено: 06:18 25.08.2022)
 
Детский омбудсмен сообщила о развитии федеральной сети подростковых центров

Львова-Белова заявила об открытии в России 50 подростковых центров до конца года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкуполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг - РИА Новости. До 50 клубов для подростков планируют открыть в России до конца года, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Развитие федеральной сети подростковых центров как точек притяжения подростков. Они будут одновременно клубами и кризисными центрами, где можно получить психологическую и другую помощь. До конца года мы планируем до 50 таких пространств", - сказала Львова-Белова на форуме "Подростки 360" во Владивостоке.
Она отметила, что также будут отработаны вопросы трудовой занятости подростков в регионах, которые стали пилотными для программы "Подростки России". По ее словам, в РФ сейчас 77 тысяч самозанятых подростков, искали работу этим летом 300 тысяч. Важно активнее реагировать на эту потребность, отметила детский омбудсмен.
Форум "Подростки 360" посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур по вопросам создания сети подростковых центров в регионах России, формирования сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков, создания методической базы по работе с данной категорией, усиления работы с несовершеннолетними "группы риска" и состоящими на профилактическом учете. Организатор форума во Владивостоке – правительство Приморского края.
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ОбществоРоссияВладивостокПриморский крайМария Львова-Белова
 
 
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