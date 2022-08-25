Рейтинг@Mail.ru
США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/vooruzhenie-1812023380.html
США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ
США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2022
США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ
США намерены к концу сентября предоставить Украине военную помощь на сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:24
2022-08-25T12:16
в мире
сша
россия
украина
министерство обороны сша
нато
джо байден
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_cd117c569848735f9089d3d5a01cc885.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США намерены к концу сентября предоставить Украине военную помощь на сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.Как пишет издание, на усилия Пентагона по оказанию помощи Украине конгресс выделил в общей сложности 6,3 миллиарда долларов. Согласно изученной газетой документации американского оборонного ведомства, по состоянию на первое августа из этой суммы было использовано всего 1,8 миллиарда долларов. Сделанное в среду объявление о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 2,9 миллиарда долларов означает, что США предстоит выделить еще 1,5 миллиарда, поясняет газета."Пентагон передаст оставшуюся помощь &lt;...&gt; в конце финансового года (заканчивается 30 сентября - ред.)", - сообщает газета со ссылкой на двух неназванных источников.Президент США Джо Байден в среду заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи размером в 2,9 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220825/ssha-1811997327.html
https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811968298.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:147:2534:2048_1920x0_80_0_0_d4fcce3665f34631369e8d8e92e621dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, нато, джо байден, сергей лавров, вооружение
В мире, США, Россия, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Джо Байден, Сергей Лавров, Вооружение
11:24 25.08.2022 (обновлено: 12:16 25.08.2022)
 
США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ

Газета Politico сообщила о намерении США предоставить Украине крупную военную помощь

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в восточной Европе
Солдаты армии США на учениях в восточной Европе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США на учениях в восточной Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США намерены к концу сентября предоставить Украине военную помощь на сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Как пишет издание, на усилия Пентагона по оказанию помощи Украине конгресс выделил в общей сложности 6,3 миллиарда долларов. Согласно изученной газетой документации американского оборонного ведомства, по состоянию на первое августа из этой суммы было использовано всего 1,8 миллиарда долларов. Сделанное в среду объявление о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 2,9 миллиарда долларов означает, что США предстоит выделить еще 1,5 миллиарда, поясняет газета.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
09:31
США нет оправдания за накачивание Украины оружием, заявил экс-сенатор
"Пентагон передаст оставшуюся помощь <...> в конце финансового года (заканчивается 30 сентября - ред.)", - сообщает газета со ссылкой на двух неназванных источников.
Президент США Джо Байден в среду заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи размером в 2,9 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 23:06Специальная военная операция на Украине
В США анонсировали скорые поставки оружия Украине в рамках нового транша
 
В миреСШАРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОДжо БайденСергей ЛавровВооружение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала