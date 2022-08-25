https://ria.ru/20220825/vooruzhenie-1812023380.html

США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ

США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2022

США к концу сентября предоставят Украине крупную военную помощь, пишут СМИ

США намерены к концу сентября предоставить Украине военную помощь на сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:24

2022-08-25T11:24

2022-08-25T12:16

в мире

сша

россия

украина

министерство обороны сша

нато

джо байден

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728057272_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_cd117c569848735f9089d3d5a01cc885.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США намерены к концу сентября предоставить Украине военную помощь на сумму 1,5 миллиарда долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.Как пишет издание, на усилия Пентагона по оказанию помощи Украине конгресс выделил в общей сложности 6,3 миллиарда долларов. Согласно изученной газетой документации американского оборонного ведомства, по состоянию на первое августа из этой суммы было использовано всего 1,8 миллиарда долларов. Сделанное в среду объявление о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 2,9 миллиарда долларов означает, что США предстоит выделить еще 1,5 миллиарда, поясняет газета."Пентагон передаст оставшуюся помощь <...> в конце финансового года (заканчивается 30 сентября - ред.)", - сообщает газета со ссылкой на двух неназванных источников.Президент США Джо Байден в среду заявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи размером в 2,9 миллиарда долларов. В заявлении на сайте Белого дома отмечалось, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220825/ssha-1811997327.html

https://ria.ru/20220824/oruzhie-1811968298.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, министерство обороны сша, нато, джо байден, сергей лавров, вооружение