https://ria.ru/20220825/volodin-1811991923.html

Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС

Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС - РИА Новости, 25.08.2022

Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС

Запрет на въезд российских туристов обойдется Западу в миллиарды долларов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:55

2022-08-25T08:55

2022-08-25T11:21

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европа

евросоюз

в мире

вячеслав володин

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запрет на въезд российских туристов обойдется Западу в миллиарды долларов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд наших граждан. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя", — считает он.Володин подчеркнул, что 80 процентов населения земного шара не поддерживают санкции против России, а те, кто яростно пропагандирует антироссийскую риторику, давно потеряли суверенитет. К последним он отнес Украину, Эстонию, Польшу, Литву, Латвию, Финляндию и Чехию. При этом спикер Госдумы напомнил, что в России огромное количество мест для отдыха.Сейчас в ЕС обсуждается вопрос о включении в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. С таким предложением выступила Эстония, которая уже прекратила выдавать россиянам въездные визы. По словам премьер-министра Каи Каллас, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.Эту позицию поддерживают другие прибалтийские республики и Польша, однако Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает запрет на выдачу виз нехорошей идеей.В Москве на это ответили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.

https://ria.ru/20220824/turisty-1811778162.html

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, европа, евросоюз, в мире, вячеслав володин