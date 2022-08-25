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Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС - РИА Новости, 25.08.2022
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Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС
Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС - РИА Новости, 25.08.2022
Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС
Запрет на въезд российских туристов обойдется Западу в миллиарды долларов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:55
2022-08-25T11:21
россия
европа
евросоюз
в мире
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запрет на въезд российских туристов обойдется Западу в миллиарды долларов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд наших граждан. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя", — считает он.Володин подчеркнул, что 80 процентов населения земного шара не поддерживают санкции против России, а те, кто яростно пропагандирует антироссийскую риторику, давно потеряли суверенитет. К последним он отнес Украину, Эстонию, Польшу, Литву, Латвию, Финляндию и Чехию. При этом спикер Госдумы напомнил, что в России огромное количество мест для отдыха.Сейчас в ЕС обсуждается вопрос о включении в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. С таким предложением выступила Эстония, которая уже прекратила выдавать россиянам въездные визы. По словам премьер-министра Каи Каллас, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.Эту позицию поддерживают другие прибалтийские республики и Польша, однако Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает запрет на выдачу виз нехорошей идеей.В Москве на это ответили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
https://ria.ru/20220824/turisty-1811778162.html
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россия, европа, евросоюз, в мире, вячеслав володин
Россия, Европа, Евросоюз, В мире, Вячеслав Володин
08:55 25.08.2022 (обновлено: 11:21 25.08.2022)
 
Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС

Спикер Госдумы Володин оценил ущерб Европы от потери туристов из России в 21 миллиард евро

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запрет на въезд российских туристов обойдется Западу в миллиарды долларов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд наших граждан. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя", — считает он.
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Вчера, 11:42Туризм
Премьер Эстонии заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны
Володин подчеркнул, что 80 процентов населения земного шара не поддерживают санкции против России, а те, кто яростно пропагандирует антироссийскую риторику, давно потеряли суверенитет. К последним он отнес Украину, Эстонию, Польшу, Литву, Латвию, Финляндию и Чехию.
При этом спикер Госдумы напомнил, что в России огромное количество мест для отдыха.
Сейчас в ЕС обсуждается вопрос о включении в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. С таким предложением выступила Эстония, которая уже прекратила выдавать россиянам въездные визы. По словам премьер-министра Каи Каллас, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.
Эту позицию поддерживают другие прибалтийские республики и Польша, однако Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает запрет на выдачу виз нехорошей идеей.
В Москве на это ответили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
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