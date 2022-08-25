08:55 25.08.2022 (обновлено: 11:21 25.08.2022)
Володин оценил последствия ограничений на въезд россиян в ЕС
Спикер Госдумы Володин оценил ущерб Европы от потери туристов из России в 21 миллиард евро
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запрет на въезд российских туристов обойдется Западу в миллиарды долларов, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд наших граждан. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя", — считает он.
При этом спикер Госдумы напомнил, что в России огромное количество мест для отдыха.
Сейчас в ЕС обсуждается вопрос о включении в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. С таким предложением выступила Эстония, которая уже прекратила выдавать россиянам въездные визы. По словам премьер-министра Каи Каллас, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.
Эту позицию поддерживают другие прибалтийские республики и Польша, однако Еврокомиссия отмечала, что полностью закрыть россиянам въезд невозможно, так как это противоречит нормам ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что считает запрет на выдачу виз нехорошей идеей.
В Москве на это ответили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
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