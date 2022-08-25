https://ria.ru/20220825/voda-1812036769.html

На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары

На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 25.08.2022

На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары

С 11.30 сотрудники московского метро раздают бутылки с водой на восьми станциях из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:04

2022-08-25T12:04

2022-08-25T12:04

городское хозяйство москвы

пионерский

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. С 11.30 сотрудники московского метро раздают бутылки с водой на восьми станциях из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня с 11.30 раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили,, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая и Кутузовская", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты следят за температурой на станциях и при необходимости список будет корректироваться.

https://ria.ru/20220825/moskva-1811988798.html

пионерский

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городское хозяйство москвы, пионерский