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На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 25.08.2022
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На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары
На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 25.08.2022
На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары
С 11.30 сотрудники московского метро раздают бутылки с водой на восьми станциях из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:04
2022-08-25T12:04
городское хозяйство москвы
пионерский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. С 11.30 сотрудники московского метро раздают бутылки с водой на восьми станциях из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня с 11.30 раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили,, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая и Кутузовская", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты следят за температурой на станциях и при необходимости список будет корректироваться.
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городское хозяйство москвы, пионерский
Городское хозяйство Москвы, Пионерский
12:04 25.08.2022
 
На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары

В московском метро из-за жары раздают воду на восьми станциях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. С 11.30 сотрудники московского метро раздают бутылки с водой на восьми станциях из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня с 11.30 раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили,, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая и Кутузовская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты следят за температурой на станциях и при необходимости список будет корректироваться.
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Городское хозяйство МосквыПионерский
 
 
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