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На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары
На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары - РИА Новости, 25.08.2022
На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары
С 11.30 сотрудники московского метро раздают бутылки с водой на восьми станциях из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:04
2022-08-25T12:04
2022-08-25T12:04
городское хозяйство москвы
пионерский
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. С 11.30 сотрудники московского метро раздают бутылки с водой на восьми станциях из-за жары, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня с 11.30 раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Фили,, Филёвский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая и Кутузовская", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты следят за температурой на станциях и при необходимости список будет корректироваться.
https://ria.ru/20220825/moskva-1811988798.html
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городское хозяйство москвы, пионерский
Городское хозяйство Москвы, Пионерский
На восьми станциях московского метро раздают воду из-за жары
В московском метро из-за жары раздают воду на восьми станциях