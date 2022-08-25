https://ria.ru/20220825/vks-1812061402.html

ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье

ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье - РИА Новости, 25.08.2022

ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье

Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье Запорожской области поражены производственные цеха завода "Искра" и уничтожены корпуса авиационного ремонтного РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:17

2022-08-25T13:17

2022-08-25T16:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье Запорожской области поражены производственные цеха завода "Искра" и уничтожены корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", сообщили в четверг в Минобороны РФ."В городе Запорожье поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины", - следует из сводки министерства.

https://ria.ru/20220825/grad-1812058604.html

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область, запорожье