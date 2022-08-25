https://ria.ru/20220825/vks-1812061402.html
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье - РИА Новости, 25.08.2022
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье
Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье Запорожской области поражены производственные цеха завода "Искра" и уничтожены корпуса авиационного ремонтного РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:17
2022-08-25T13:17
2022-08-25T16:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье Запорожской области поражены производственные цеха завода "Искра" и уничтожены корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", сообщили в четверг в Минобороны РФ."В городе Запорожье поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины", - следует из сводки министерства.
https://ria.ru/20220825/grad-1812058604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область, Запорожье
13:17 25.08.2022 (обновлено: 16:13 25.08.2022)
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье
ВКС поразили производственные цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье