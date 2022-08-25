Рейтинг@Mail.ru
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/vks-1812061402.html
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье - РИА Новости, 25.08.2022
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье
Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье Запорожской области поражены производственные цеха завода "Искра" и уничтожены корпуса авиационного ремонтного РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:17
2022-08-25T16:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
запорожская область
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье Запорожской области поражены производственные цеха завода "Искра" и уничтожены корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", сообщили в четверг в Минобороны РФ."В городе Запорожье поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины", - следует из сводки министерства.
https://ria.ru/20220825/grad-1812058604.html
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Запорожская область, Запорожье
13:17 25.08.2022 (обновлено: 16:13 25.08.2022)
 
ВКС поразили цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье

ВКС поразили производственные цеха заводов "Искра" и "Мигремонт" в Запорожье

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье Запорожской области поражены производственные цеха завода "Искра" и уничтожены корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В городе Запорожье поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины", - следует из сводки министерства.
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
13:13Специальная военная операция на Украине
ВС России за сутки подавили два украинских взвода РСЗО "Град"
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьЗапорожская областьЗапорожье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала