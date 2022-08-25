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Болгария не поддержала полный запрет на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
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Болгария не поддержала полный запрет на выдачу виз россиянам
Болгария не поддержала полный запрет на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 25.08.2022
Болгария не поддержала полный запрет на выдачу виз россиянам
Болгария не поддерживает предложение полностью запретить выдачу виз россиянам, заявил журналистам и.о. замглавы болгарского МИД Костадин Коджабашев. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:21
2022-08-25T17:21
туризм
в мире
олаф шольц
жозеп боррель
россия
германия
эстония
евросоюз
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Болгария не поддерживает предложение полностью запретить выдачу виз россиянам, заявил журналистам и.о. замглавы болгарского МИД Костадин Коджабашев."Болгария поддерживает предложение чешского председательства в Совете стран ЕС приостановить действие соглашения (между ЕС и Россией) об упрощении выдачи виз российским гражданам, но не поддерживает полный запрет", - говорится в сообщении издания Sofia Globe, которое ссылается на информацию, озвученную на брифинге в болгарском МИД.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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в мире, олаф шольц, жозеп боррель, россия, германия, эстония, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Олаф Шольц, Жозеп Боррель, Россия, Германия, Эстония, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
17:21 25.08.2022
 
Болгария не поддержала полный запрет на выдачу виз россиянам

МИД Болгарии: София выступает против предложения о полном запрете выдачи виз россиянам

© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Flickr / Alex Lovell-Troy
Флаг Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Болгария не поддерживает предложение полностью запретить выдачу виз россиянам, заявил журналистам и.о. замглавы болгарского МИД Костадин Коджабашев.
"Болгария поддерживает предложение чешского председательства в Совете стран ЕС приостановить действие соглашения (между ЕС и Россией) об упрощении выдачи виз российским гражданам, но не поддерживает полный запрет", - говорится в сообщении издания Sofia Globe, которое ссылается на информацию, озвученную на брифинге в болгарском МИД.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
 
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