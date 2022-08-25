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В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220825/vizy-1812120533.html
В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации - РИА Новости, 25.08.2022
В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в ЕС в обмен на... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:58
2022-08-25T16:43
туризм
в мире
урмас рейнсалу
олаф шольц
владимир путин
россия
украина
германия
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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в ЕС в обмен на письменное осуждение спецоперации на Украине. Об этом он пишет в газете Handelsblatt.Он отмечает, что общий запрет на въезд россиян, который сейчас обсуждается в Евросоюзе, и с политической, и со стратегической точки зрения будет для Запада "выстрелом себе в ногу"."Так что делать? В этом случае может быть предпринята попытка переиграть — направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС", — считает Ишингер.По его мнению, в таком случае визовые анкеты следует дополнить графой об осуждении военной операции в Донбассе. Причем такие анкеты будут обязательны не для всех — освобождение от необходимости подписывать их предусматривается для диссидентов, а также "в гуманитарных случаях".Это не первое подобное предложение. Ранее со схожей идеей выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, а СМИ утверждают, что такая мера уже действует в Латвии. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, со своей стороны, считает, что впускать россиян в страну следует только после ответа на вопрос "Чей Крым?".Прибалтийские республики и Польша призывают полностью закрыть россиянам въезд в шенгенскую зону, однако Еврокомиссия отмечала, что это невозможно, так как противоречит нормам ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что считает запрет на выдачу виз нехорошей идеей.В Москве на это ответили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
https://ria.ru/20220825/turisty-1812055443.html
https://ria.ru/20220824/vizy-1811920160.html
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в мире, урмас рейнсалу, олаф шольц, владимир путин, россия, украина, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Урмас Рейнсалу, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Украина, Германия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
15:58 25.08.2022 (обновлено: 16:43 25.08.2022)
 
В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации

В ФРГ дипломат Ишингер предложил выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в ЕС в обмен на письменное осуждение спецоперации на Украине. Об этом он пишет в газете Handelsblatt.
Он отмечает, что общий запрет на въезд россиян, который сейчас обсуждается в Евросоюзе, и с политической, и со стратегической точки зрения будет для Запада "выстрелом себе в ногу".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
13:07Туризм
Кулеба попытался запугать европейцев российскими туристами
"Так что делать? В этом случае может быть предпринята попытка переиграть — направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС", — считает Ишингер.
По его мнению, в таком случае визовые анкеты следует дополнить графой об осуждении военной операции в Донбассе. Причем такие анкеты будут обязательны не для всех — освобождение от необходимости подписывать их предусматривается для диссидентов, а также "в гуманитарных случаях".
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 18:13Туризм
Уоллес заявил, что Британия может усложнить выдачу виз россиянам
Это не первое подобное предложение. Ранее со схожей идеей выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, а СМИ утверждают, что такая мера уже действует в Латвии. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, со своей стороны, считает, что впускать россиян в страну следует только после ответа на вопрос "Чей Крым?".
Прибалтийские республики и Польша призывают полностью закрыть россиянам въезд в шенгенскую зону, однако Еврокомиссия отмечала, что это невозможно, так как противоречит нормам ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что считает запрет на выдачу виз нехорошей идеей.
В Москве на это ответили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 10:57
Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь эффекта, пишут СМИ
 
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