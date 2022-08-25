https://ria.ru/20220825/vizy-1812120533.html

В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации

В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации - РИА Новости, 25.08.2022

В ФРГ предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в ЕС в обмен на... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:58

2022-08-25T15:58

2022-08-25T16:43

туризм

в мире

урмас рейнсалу

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БЕРЛИН, 25 авг — РИА Новости. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в ЕС в обмен на письменное осуждение спецоперации на Украине. Об этом он пишет в газете Handelsblatt.Он отмечает, что общий запрет на въезд россиян, который сейчас обсуждается в Евросоюзе, и с политической, и со стратегической точки зрения будет для Запада "выстрелом себе в ногу"."Так что делать? В этом случае может быть предпринята попытка переиграть — направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС", — считает Ишингер.По его мнению, в таком случае визовые анкеты следует дополнить графой об осуждении военной операции в Донбассе. Причем такие анкеты будут обязательны не для всех — освобождение от необходимости подписывать их предусматривается для диссидентов, а также "в гуманитарных случаях".Это не первое подобное предложение. Ранее со схожей идеей выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, а СМИ утверждают, что такая мера уже действует в Латвии. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, со своей стороны, считает, что впускать россиян в страну следует только после ответа на вопрос "Чей Крым?".Прибалтийские республики и Польша призывают полностью закрыть россиянам въезд в шенгенскую зону, однако Еврокомиссия отмечала, что это невозможно, так как противоречит нормам ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что считает запрет на выдачу виз нехорошей идеей.В Москве на это ответили, что готовы к любому развитию событий, но предупредили Евросоюз, что враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции.

https://ria.ru/20220825/turisty-1812055443.html

https://ria.ru/20220824/vizy-1811920160.html

https://ria.ru/20220824/vizy-1811764592.html

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