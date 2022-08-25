https://ria.ru/20220825/vef-2022-1812044238.html
На полях ВЭФ-2022 обсудят перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока
На полях ВЭФ-2022 обсудят перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока - РИА Новости, 25.08.2022
На полях ВЭФ-2022 обсудят перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока
Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока станут темой одной из сессий в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:29
2022-08-25T12:29
2022-08-25T13:45
дальний восток
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока станут темой одной из сессий в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает Фонд Росконгресс.Участники обсудят вопросы самообеспеченности регионов Дальнего Востока сельхозпродукцией в современных реалиях.В числе спикеров сессии "Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь": генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов; генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов и генеральный директор ООО "Мясооптторг" Евгений Шестюк. Также участие в дискуссии примут председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации производителей оборудования и решений для мелиорации Борис Максимов и старший вице-президент ПАО "Сбербанк" Владимир Ситнов. Модератором сессии станет основатель ООО "Терос" и ООО "Спорос" Денис Цесаренко.На сегодняшний день существуют предпосылки для увеличения объемов производства всех видов продукции: это наличие значительного потенциала по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения, сырьевая база для развития переработки масличных культур и производства кормовой продукции, что является основой для устойчивого развития молочного и мясного животноводства, а также птицеводства. Дальний Восток способен самостоятельно себя прокормить. Природно-климатические условия регионов ДФО позволяют производить почти все виды сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной продукции в целом.Участники сессии определят, позволяют ли действующие меры поддержки отрасли кратно увеличить объемы производства, обозначат приоритетные направления отрасли для каждого региона ДФО, а также обсудят, как обеспечить трансфер продукции между регионами округа и ускоренно ввести в оборот неиспользуемые земли. Отдельное внимание в ходе сессии будет уделено мерам поддержки отрасли для увеличения уровня самообеспеченности Дальнего Востока сельскохозяйственной продукцией.Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс.
https://ria.ru/20220818/vef-2022-1810400578.html
https://ria.ru/20220816/proekty-1809955147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф)
Дальний Восток, Фонд "Росконгресс", Восточный экономический форум (ВЭФ)
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока станут темой одной из сессий в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает Фонд Росконгресс.
Участники обсудят вопросы самообеспеченности регионов Дальнего Востока
сельхозпродукцией в современных реалиях.
В числе спикеров сессии "Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь": генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов; генеральный директор Национального союза птицеводов
Сергей Лахтюхов и генеральный директор ООО "Мясооптторг" Евгений Шестюк. Также участие в дискуссии примут председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации производителей оборудования и решений для мелиорации Борис Максимов и старший вице-президент ПАО "Сбербанк
" Владимир Ситнов. Модератором сессии станет основатель ООО "Терос" и ООО "Спорос" Денис Цесаренко.
На сегодняшний день существуют предпосылки для увеличения объемов производства всех видов продукции: это наличие значительного потенциала по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения, сырьевая база для развития переработки масличных культур и производства кормовой продукции, что является основой для устойчивого развития молочного и мясного животноводства, а также птицеводства. Дальний Восток способен самостоятельно себя прокормить. Природно-климатические условия регионов ДФО позволяют производить почти все виды сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной продукции в целом.
Участники сессии определят, позволяют ли действующие меры поддержки отрасли кратно увеличить объемы производства, обозначат приоритетные направления отрасли для каждого региона ДФО, а также обсудят, как обеспечить трансфер продукции между регионами округа и ускоренно ввести в оборот неиспользуемые земли. Отдельное внимание в ходе сессии будет уделено мерам поддержки отрасли для увеличения уровня самообеспеченности Дальнего Востока сельскохозяйственной продукцией.
Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума – "На пути к многополярному миру". Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 – на официальном сайте
. Организатор Восточного экономического форума – Фонд Росконгресс
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