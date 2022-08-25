https://ria.ru/20220825/ustroystva-1812010035.html

В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения

В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения - РИА Новости, 25.08.2022

В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения

Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" выпустил более семи тысяч интерактивных устройств, которые призваны сделать процесс обучения более... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:34

2022-08-25T10:34

2022-08-25T10:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

геннадий дегтев

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" выпустил более семи тысяч интерактивных устройств, которые призваны сделать процесс обучения более эффективным, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Один из резидентов ОЭЗ Москвы – крупнейший российский производитель интерактивного оборудования – к началу нового учебного года реализовал более 7000 высокотехнологичных устройств: программно-аппаратных комплексов, цифровых детских парт, устройств для противовирусного контроля. С их помощью дети разных возрастов смогут получать знания в формате увлекательных игр и викторин, развивать навыки работы в команде и подготовки различных проектов", – рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Компания NexTouch занимается на территории столичной ОЭЗ разработкой уникальных IT-проектов, инновационных образовательных решений, интерактивных комплексов, в том числе для инклюзивного образования."Компания с 2017 года локализована на площадке столичной ОЭЗ "Печатники". Налоговые льготы, на которые имеют право все резиденты, помогли предприятию эффективно перенаправить более 220 миллионов рублей в свое производство, где трудятся свыше 70 специалистов. За время своей деятельности компания зарегистрировала более 10 патентов в области нанотехнологий и средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

https://ria.ru/20220824/printer-1811714365.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, геннадий дегтев