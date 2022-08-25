В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения
© Фото : пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения
© Фото : пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы выпустили более 7000 интерактивных устройств для обучения
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" выпустил более семи тысяч интерактивных устройств, которые призваны сделать процесс обучения более эффективным, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Один из резидентов ОЭЗ Москвы – крупнейший российский производитель интерактивного оборудования – к началу нового учебного года реализовал более 7000 высокотехнологичных устройств: программно-аппаратных комплексов, цифровых детских парт, устройств для противовирусного контроля. С их помощью дети разных возрастов смогут получать знания в формате увлекательных игр и викторин, развивать навыки работы в команде и подготовки различных проектов", – рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский.
Компания NexTouch занимается на территории столичной ОЭЗ разработкой уникальных IT-проектов, инновационных образовательных решений, интерактивных комплексов, в том числе для инклюзивного образования.
"Компания с 2017 года локализована на площадке столичной ОЭЗ "Печатники". Налоговые льготы, на которые имеют право все резиденты, помогли предприятию эффективно перенаправить более 220 миллионов рублей в свое производство, где трудятся свыше 70 специалистов. За время своей деятельности компания зарегистрировала более 10 патентов в области нанотехнологий и средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.