https://ria.ru/20220825/ukraina-1812099263.html

Лондон и Киев подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры Украины

Лондон и Киев подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры Украины - РИА Новости, 25.08.2022

Лондон и Киев подписали соглашение о восстановлении инфраструктуры Украины

Великобритания подписала соглашение с Украиной о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:50

2022-08-25T14:50

2022-08-25T14:50

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Великобритания подписала соглашение с Украиной о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства."Великобритания подписала историческое соглашение с Украиной, который обязывает (стороны) обмениваться опытом в области инженерии и обещает новый пакет поддержки со стороны Великобритании, чтобы... отстроить... инфраструктуру", - говорится в документе.Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс провел видеоконференцию с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, в ходе которой они обсудили совместный план действий, говорится на сайте.В рамках подписанного соглашения Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах отстраивания аэропортов, взлётно-посадочных полос и портов. Они будут работать над поиском возможностей повышения квалификации работников аэропортов, диспетчеров и сотрудников службы авиационной безопасности, говорится в пресс-релизе.В ходе встречи Шэппс предоставил более подробную информацию о пакете помощи на сумму 10 миллионов фунтов стерлингов для восстановления украинских железных дорог, о котором было объявлено ранее на саммите стран "Большой семерки", отмечается в документе.Средства пойдут на восстановление дорог, мостов, тоннелей, закупку наиболее важных ручных инструментов и более 120 контейнеров для перевозки, сказано на сайте.Великобритания отправит на Украину пять автобусов транспортной компании Go Ahead Group для перевозки людей и оборудования, говорится в пресс-релизе.Накануне подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 54 миллиона фунтов стерлингов, который включает ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и 2 тысячи других беспилотников.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812032614.html

https://ria.ru/20220824/britaniya-1811966090.html

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в мире, борис джонсон, украина, великобритания