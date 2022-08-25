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"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы - РИА Новости, 25.08.2022
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Наука
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"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы
"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы - РИА Новости, 25.08.2022
"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы
Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы, сообщило НАСА в четверг. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:54
2022-08-25T19:54
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы, сообщило НАСА в четверг."(Телескоп) "Уэбб" зафиксировал первое ясное свидетельство наличия двуокиси углерода (CO2) в атмосфере планеты за пределами нашей Солнечной системы", - написало НАСА в своем аккаунте в Тwitter. Открытие было сделано при наблюдении космической обсерваторией за планетой WASP-39 B, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезды на расстоянии в 700 световых лет от Земли.Газовый гигант WASP-39 B был обнаружен астрономами в 2011 году. С тех пор с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер" ученые узнали о наличии в его атмосфере водяного пара, натрия и калия, однако двуокись углерода в ней рассмотрели впервые.По информации НАСА, полученные данные "дают важные сведения о составе и формировании планеты". Подробности полученных сведений и выводы ученых будут опубликованы в журнале Nature, уточнили в НАСА.
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космос - риа наука, земля, наса, хаббл
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, НАСА, Хаббл
19:54 25.08.2022
 
"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы

Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода за пределами Солнечной системы

© NASA, ESA, CSA, and STScIКвинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса
© NASA, ESA, CSA, and STScI
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы, сообщило НАСА в четверг.
"(Телескоп) "Уэбб" зафиксировал первое ясное свидетельство наличия двуокиси углерода (CO2) в атмосфере планеты за пределами нашей Солнечной системы", - написало НАСА в своем аккаунте в Тwitter. Открытие было сделано при наблюдении космической обсерваторией за планетой WASP-39 B, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезды на расстоянии в 700 световых лет от Земли.
Газовый гигант WASP-39 B был обнаружен астрономами в 2011 году. С тех пор с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер" ученые узнали о наличии в его атмосфере водяного пара, натрия и калия, однако двуокись углерода в ней рассмотрели впервые.
По информации НАСА, полученные данные "дают важные сведения о составе и формировании планеты". Подробности полученных сведений и выводы ученых будут опубликованы в журнале Nature, уточнили в НАСА.
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