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"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы

"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы - РИА Новости, 25.08.2022

"Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода вне Солнечной системы

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы, сообщило НАСА в четверг. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:54

2022-08-25T19:54

2022-08-25T19:54

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" впервые обнаружил двуокись углерода в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы, сообщило НАСА в четверг."(Телескоп) "Уэбб" зафиксировал первое ясное свидетельство наличия двуокиси углерода (CO2) в атмосфере планеты за пределами нашей Солнечной системы", - написало НАСА в своем аккаунте в Тwitter. Открытие было сделано при наблюдении космической обсерваторией за планетой WASP-39 B, которая вращается вокруг подобной Солнцу звезды на расстоянии в 700 световых лет от Земли.Газовый гигант WASP-39 B был обнаружен астрономами в 2011 году. С тех пор с помощью космических телескопов "Хаббл" и "Спитцер" ученые узнали о наличии в его атмосфере водяного пара, натрия и калия, однако двуокись углерода в ней рассмотрели впервые.По информации НАСА, полученные данные "дают важные сведения о составе и формировании планеты". Подробности полученных сведений и выводы ученых будут опубликованы в журнале Nature, уточнили в НАСА.

https://ria.ru/20220812/teleskop-1808668747.html

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