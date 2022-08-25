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Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 25.08.2022
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Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"
Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 25.08.2022
Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"
Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022", заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:31
2022-08-25T12:31
россия
вооруженные силы рф
вмс китая
воздушно-десантные войска россии
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022", заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."Представители китайских сухопутных войск и военно-воздушных сил, которые принимают участие в учениях "Восток-2022", уже прибыли в место назначения, создали группировки войск, разбили полевой лагерь и провели рекогносцировку местности, а также провели тренировочные полеты для адаптации к местности. Представители ВМС КНР сгруппировались с российскими кораблями и осуществили проверку связи и другие упражнения", - сказал Тань Кэфэй.По его словам, участие в учениях "Восток-2022" в России направлено на повышение уровня стратегического сотрудничества с военными других стран, совершенствование способности совместно решать проблемы безопасности и устранять различные угрозы.Ранее Минобороны РФ заявило, что с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба ВС РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.
https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811813983.html
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россия, вооруженные силы рф, вмс китая, воздушно-десантные войска россии, народно-освободительная армия китая
Россия, Вооруженные силы РФ, ВМС Китая, Воздушно-десантные войска России, Народно-освободительная армия Китая
12:31 25.08.2022
 
Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"

Военнослужащие из Китая прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Type 96 армии КНР
Экипаж танка Type 96 армии КНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экипаж танка Type 96 армии КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022", заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
"Представители китайских сухопутных войск и военно-воздушных сил, которые принимают участие в учениях "Восток-2022", уже прибыли в место назначения, создали группировки войск, разбили полевой лагерь и провели рекогносцировку местности, а также провели тренировочные полеты для адаптации к местности. Представители ВМС КНР сгруппировались с российскими кораблями и осуществили проверку связи и другие упражнения", - сказал Тань Кэфэй.
По его словам, участие в учениях "Восток-2022" в России направлено на повышение уровня стратегического сотрудничества с военными других стран, совершенствование способности совместно решать проблемы безопасности и устранять различные угрозы.
Ранее Минобороны РФ заявило, что с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба ВС РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 13:48
Белорусские военные отправились в Россию для участия в учениях
 
РоссияВооруженные силы РФВМС КитаяВоздушно-десантные войска РоссииНародно-освободительная армия Китая
 
 
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