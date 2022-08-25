https://ria.ru/20220825/ucheniya-1812044760.html

Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"

Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 25.08.2022

Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022"

Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022", заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:31

2022-08-25T12:31

2022-08-25T12:31

россия

вооруженные силы рф

вмс китая

воздушно-десантные войска россии

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Китайские военные прибыли в Россию для участия в учениях "Восток-2022", заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."Представители китайских сухопутных войск и военно-воздушных сил, которые принимают участие в учениях "Восток-2022", уже прибыли в место назначения, создали группировки войск, разбили полевой лагерь и провели рекогносцировку местности, а также провели тренировочные полеты для адаптации к местности. Представители ВМС КНР сгруппировались с российскими кораблями и осуществили проверку связи и другие упражнения", - сказал Тань Кэфэй.По его словам, участие в учениях "Восток-2022" в России направлено на повышение уровня стратегического сотрудничества с военными других стран, совершенствование способности совместно решать проблемы безопасности и устранять различные угрозы.Ранее Минобороны РФ заявило, что с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генштаба ВС РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, дальнюю и военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.

https://ria.ru/20220824/ucheniya-1811813983.html

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вмс китая, воздушно-десантные войска россии, народно-освободительная армия китая