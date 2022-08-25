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Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант - РИА Новости, 25.08.2022
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Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант
Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант - РИА Новости, 25.08.2022
Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант
Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе тренировки уничтожили десант условного противника, высадившийся на побережье,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:41
2022-08-25T05:41
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе тренировки уничтожили десант условного противника, высадившийся на побережье, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.По информации пресс-службы, десант условного противника обнаружили с беспиплотников во время разведки прибрежной зоны. На основе переданных координат артиллеристы нанесли удар по месту высадки "противника"."Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена. Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей", - отмечается в сообщении.
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безопасность
Безопасность
05:41 25.08.2022
 
Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант

Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина десант условного противника

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРеактивные системы залпового огня "Ураган"
Реактивные системы залпового огня Ураган - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Реактивные системы залпового огня "Ураган" . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе тренировки уничтожили десант условного противника, высадившийся на побережье, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.
"В ходе мероприятий боевой подготовки расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" и реактивных систем залпового огня калибра 220 миллиметров "Ураган" на полигоне Успеновский выполнили нормативы по занятию огневых позиций, а также отработали вопросы ведения разведывательных действий с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в релизе.
По информации пресс-службы, десант условного противника обнаружили с беспиплотников во время разведки прибрежной зоны. На основе переданных координат артиллеристы нанесли удар по месту высадки "противника".
"Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена. Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей", - отмечается в сообщении.
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