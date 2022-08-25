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Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант

Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант - РИА Новости, 25.08.2022

Артиллеристы уничтожили высадившийся на побережье Сахалина условный десант

Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе тренировки уничтожили десант условного противника, высадившийся на побережье,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T05:41

2022-08-25T05:41

2022-08-25T05:41

безопасность

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе тренировки уничтожили десант условного противника, высадившийся на побережье, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.По информации пресс-службы, десант условного противника обнаружили с беспиплотников во время разведки прибрежной зоны. На основе переданных координат артиллеристы нанесли удар по месту высадки "противника"."Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена. Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220824/lnr-1811906928.html

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