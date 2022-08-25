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В мае количество возможных беженцев в ЕС выросло по сравнению с апрелем - РИА Новости, 25.08.2022
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В мае количество возможных беженцев в ЕС выросло по сравнению с апрелем
В мае количество возможных беженцев в ЕС выросло по сравнению с апрелем - РИА Новости, 25.08.2022
В мае количество возможных беженцев в ЕС выросло по сравнению с апрелем
Первое ходатайство о предоставлении международной защиты в странах Евросоюза в мае подало на 17% иностранцев больше, чем в апреле, рост связан с увеличением... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:25
2022-08-25T14:19
в мире
евросоюз
евростат
беженцы
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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Первое ходатайство о предоставлении международной защиты в странах Евросоюза в мае подало на 17% иностранцев больше, чем в апреле, рост связан с увеличением заявок от приехавших в ЕС жителей Венесуэлы и Сирии, говорится в сообщении европейского статистического агентства Евростат."В мае 2022 года 63,105 тысяч человек, которые не являются гражданами ЕС и впервые обратились за убежищем, попросили международную защиту в государствах-членах ЕС. Это на 89% больше, чем в мае 2021 года, (когда показатель был на уровне 33,385 тысяч - ред.), и на 17% больше, чем в апреле 2022 года (54,145 тысяч - ред.)", - говорится в сообщении.Увеличение показателя в мае по сравнению с апрелем 2022 года может быть частично объяснено ростом числа таких заявителей из Венесуэлы (на 32%, до 4,820 тысячи человек) и Сирии (24%, до 8,025 тысяч), поясняет Евростат.Как уточняется в материалах агентства, ходатайство о международной защите, согласно законодательству Евросоюза, относится к запросу о предоставлении убежища, включающее, в том числе, просьбы о предоставлении статуса беженца. К таким запросам относятся и те, что поданы на границе при въезде, и те, что поданы уже внутри страны союза и независимо, въехал ли заявитель в ЕС легально или нет.
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в мире, евросоюз, евростат, беженцы
В мире, Евросоюз, Евростат, Беженцы
13:25 25.08.2022 (обновлено: 14:19 25.08.2022)
 
В мае количество возможных беженцев в ЕС выросло по сравнению с апрелем

Евростат: в мае количество иностранцев, запросивших убежище в ЕС, выросло на 17 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 авг - РИА Новости. Первое ходатайство о предоставлении международной защиты в странах Евросоюза в мае подало на 17% иностранцев больше, чем в апреле, рост связан с увеличением заявок от приехавших в ЕС жителей Венесуэлы и Сирии, говорится в сообщении европейского статистического агентства Евростат.
"В мае 2022 года 63,105 тысяч человек, которые не являются гражданами ЕС и впервые обратились за убежищем, попросили международную защиту в государствах-членах ЕС. Это на 89% больше, чем в мае 2021 года, (когда показатель был на уровне 33,385 тысяч - ред.), и на 17% больше, чем в апреле 2022 года (54,145 тысяч - ред.)", - говорится в сообщении.
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Увеличение показателя в мае по сравнению с апрелем 2022 года может быть частично объяснено ростом числа таких заявителей из Венесуэлы (на 32%, до 4,820 тысячи человек) и Сирии (24%, до 8,025 тысяч), поясняет Евростат.
Как уточняется в материалах агентства, ходатайство о международной защите, согласно законодательству Евросоюза, относится к запросу о предоставлении убежища, включающее, в том числе, просьбы о предоставлении статуса беженца. К таким запросам относятся и те, что поданы на границе при въезде, и те, что поданы уже внутри страны союза и независимо, въехал ли заявитель в ЕС легально или нет.
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