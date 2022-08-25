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В Польше хотят заморозить цены квот на выбросы углекислого газа - РИА Новости, 25.08.2022
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В Польше хотят заморозить цены квот на выбросы углекислого газа
В Польше хотят заморозить цены квот на выбросы углекислого газа - РИА Новости, 25.08.2022
В Польше хотят заморозить цены квот на выбросы углекислого газа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложит президенту Франции Эммануэлю Макрону заморозить цены квот на выбросы углекислого газа. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:27
2022-08-25T22:27
в мире
париж
евросоюз
польша
матеуш моравецкий
эммануэль макрон
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ВАРШАВА, 25 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложит президенту Франции Эммануэлю Макрону заморозить цены квот на выбросы углекислого газа.В понедельник Моравецкий планирует посетить Париж и провести переговоры с Макроном."Прежде всего мы точно будем обсуждать темы безопасности, энергетики... Общество (в странах ЕС) протестует, потому что высоки цены на энергию, - сказал Моравецкий. - Я хочу предложить президенту Макрону заморозить хотя бы на какое-то время или свести до допустимого уровня 25-30 евро за право выброса тонны углекислого газа. Посмотрим, какой будет реакция наших французских партнеров".
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в мире, париж, евросоюз, польша, матеуш моравецкий, эммануэль макрон
В мире, Париж, Евросоюз, Польша, Матеуш Моравецкий, Эммануэль Макрон
22:27 25.08.2022
 
В Польше хотят заморозить цены квот на выбросы углекислого газа

Премьер Польши хочет предложить Макрону заморозить цены квот на выбросы углекислого газа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАРШАВА, 25 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложит президенту Франции Эммануэлю Макрону заморозить цены квот на выбросы углекислого газа.
В понедельник Моравецкий планирует посетить Париж и провести переговоры с Макроном.
"Прежде всего мы точно будем обсуждать темы безопасности, энергетики... Общество (в странах ЕС) протестует, потому что высоки цены на энергию, - сказал Моравецкий. - Я хочу предложить президенту Макрону заморозить хотя бы на какое-то время или свести до допустимого уровня 25-30 евро за право выброса тонны углекислого газа. Посмотрим, какой будет реакция наших французских партнеров".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 04:35
FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России
 
В миреПарижЕвросоюзПольшаМатеуш МоравецкийЭммануэль Макрон
 
 
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