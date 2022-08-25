https://ria.ru/20220825/torgovlya-1812113794.html

С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста

С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста - РИА Новости, 25.08.2022

С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста

С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста, Китай продолжит прилагать совместные с Россией усилия для увеличения объема и повышения... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:44

2022-08-25T15:44

2022-08-25T15:44

россия-китай: главное

экономика

китай

россия

министерство коммерции кнр

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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста, Китай продолжит прилагать совместные с Россией усилия для увеличения объема и повышения качества двусторонних торгово-экономических отношений.Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. Ранее в ходе 25-го заседания подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран российская сторона спрогнозировала рост объема взаимной торговли товарами и услугами по итогам года до 165-170 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220825/prezentatsiya-1812055296.html

китай

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, министерство коммерции кнр