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С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста - РИА Новости, 25.08.2022
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Россия-Китай: Главное
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С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста - РИА Новости, 25.08.2022
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста, Китай продолжит прилагать совместные с Россией усилия для увеличения объема и повышения... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:44
2022-08-25T15:44
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
министерство коммерции кнр
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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста, Китай продолжит прилагать совместные с Россией усилия для увеличения объема и повышения качества двусторонних торгово-экономических отношений.Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. Ранее в ходе 25-го заседания подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран российская сторона спрогнозировала рост объема взаимной торговли товарами и услугами по итогам года до 165-170 миллиардов долларов.
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экономика, китай, россия, министерство коммерции кнр
Россия-Китай: Главное, Экономика, Китай, Россия, Министерство коммерции КНР
15:44 25.08.2022
 

С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста

© AP Photo / Olivia ZhangПогрузка транспортных контейнеров в порту Китая
Погрузка транспортных контейнеров в порту Китая - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Olivia Zhang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста, Китай продолжит прилагать совместные с Россией усилия для увеличения объема и повышения качества двусторонних торгово-экономических отношений.
Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. Ранее в ходе 25-го заседания подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран российская сторона спрогнозировала рост объема взаимной торговли товарами и услугами по итогам года до 165-170 миллиардов долларов.
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
13:20Россия-Китай: Главное
Презентация Желтой книги "Доклад о развитии России-2022" прошла в онлайне
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайРоссияМинистерство коммерции КНР
 
 
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