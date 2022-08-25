https://ria.ru/20220825/torgovlya-1812113794.html
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста - РИА Новости, 25.08.2022
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста, Китай продолжит прилагать совместные с Россией усилия для увеличения объема и повышения... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:44
2022-08-25T15:44
2022-08-25T15:44
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
министерство коммерции кнр
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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста, Китай продолжит прилагать совместные с Россией усилия для увеличения объема и повышения качества двусторонних торгово-экономических отношений.Об этом заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. Ранее в ходе 25-го заседания подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран российская сторона спрогнозировала рост объема взаимной торговли товарами и услугами по итогам года до 165-170 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220825/prezentatsiya-1812055296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, министерство коммерции кнр
Россия-Китай: Главное, Экономика, Китай, Россия, Министерство коммерции КНР