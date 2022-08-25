https://ria.ru/20220825/tayvan-1812166211.html

Экс-госсекретарь США Помпео планирует поездку на Тайвань, пишут СМИ

Экс-госсекретарь США Помпео планирует поездку на Тайвань, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2022

Экс-госсекретарь США Помпео планирует поездку на Тайвань, пишут СМИ

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в сентябре во второй раз за год приедет на Тайвань, сообщает в четверг тайваньская газета Liberty Times. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:38

2022-08-25T18:38

2022-08-25T18:38

в мире

нэнси пелоси

тайвань

сша

майк помпео

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео в сентябре во второй раз за год приедет на Тайвань, сообщает в четверг тайваньская газета Liberty Times.Как сообщает издание, Liberty Times 27 сентября будет проводить международный бизнес-форум в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня. Помимо крупнейших тайваньских бизнесменов, приглашен также Помпео. Отмечается, что на форуме будут обсуждаться такие вопросы, как глобальные цепочки поставок, промышленные инновации, а также возможности для расширения тайваньского бизнеса."Бывший госсекретарь США Помпео расскажет свое мнение на тему "Новые возможности для бизнеса с Тайванем в постпандемийный период, исходя из мировых торгово-экономических тенденций", - говорится в сообщении.Кроме того, на следующий день после форума Помпео выступит с речью на совместном ежегодном мероприятии торговых ассоциаций Тайваня со всего мира, а также посетит некоторые компании, сообщает издание.Это будет второй приезд Помпео на Тайвань в этом году. В прошлый раз он приезжал в начале марта и провел на острове четыре дня, встретившись с его высшим руководством. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812104397.html

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в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, майк помпео