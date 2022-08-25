https://ria.ru/20220825/tayvan-1812106676.html

В Гоминьдане призвали Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговле

В Гоминьдане призвали Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговле - РИА Новости, 25.08.2022

В Гоминьдане призвали Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговле

Тайбэю и Пекину стоит приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферы,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:12

2022-08-25T15:12

2022-08-25T16:33

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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Тайбэю и Пекину стоит приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферы, заявил зампред оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Эндрю Ся в ходе встречи с председателем Ассоциации за развитие связей между берегами Тайваньского пролива Чжан Чжицзюнем.Делегация тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан во главе с ее зампредом Эндрю Ся в минувшее воскресенье официально начала свою поездку в материковую часть Китая. Делегация посетит провинцию Фуцзянь, Чжэцзян, дельты Жемчужной реки и реки Янцзы, которые являются местами сосредоточения тайваньцев, проживающих, работающих и учащихся на материке. Поездка возмущает правящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня, по словам главы администрации острова, "поездка не только расстроила народ Тайваня, но и подала ложные сигналы международному сообществу"."Поскольку я хочу отразить общественное мнение Тайваня, то буду говорить откровенно. Главное, что хотелось бы донести, это недовольство и беспокойство тайваньского народа по поводу продолжительных военных учений материкового Китая в водах вокруг острова", - сказал Эндрю Ся, слова которого приводятся в пресс-релизе партии Гоминьдан.Эндрю Ся также сказал Чжан Чжицзюню, что тайваньский народ обеспокоен запретами на ввоз в материковый Китай некоторой продовольственной продукции, а также слухами о том, что Китай может отменить преференциальный тарифный режим с Тайванем."Все это скажется на деятельности большого количества тайваньских фермеров, рыбаков и представителей малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Эндрю Ся.Он также отметил, что тупиковые вопросы, которые существуют по обе стороны Тайваньского пролива, будет сложно разрешить в краткосрочной перспективе."Однако сейчас очень важно приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферу", - заявил Эндрю Ся.

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html

https://ria.ru/20220822/tayvan-1811383357.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, фуцзянь, гоминьдан