https://ria.ru/20220825/tayvan-1812106676.html
В Гоминьдане призвали Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговле
В Гоминьдане призвали Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговле - РИА Новости, 25.08.2022
В Гоминьдане призвали Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговле
Тайбэю и Пекину стоит приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферы,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:12
2022-08-25T15:12
2022-08-25T16:33
в мире
китай
тайвань
фуцзянь
гоминьдан
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ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Тайбэю и Пекину стоит приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферы, заявил зампред оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Эндрю Ся в ходе встречи с председателем Ассоциации за развитие связей между берегами Тайваньского пролива Чжан Чжицзюнем.Делегация тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан во главе с ее зампредом Эндрю Ся в минувшее воскресенье официально начала свою поездку в материковую часть Китая. Делегация посетит провинцию Фуцзянь, Чжэцзян, дельты Жемчужной реки и реки Янцзы, которые являются местами сосредоточения тайваньцев, проживающих, работающих и учащихся на материке. Поездка возмущает правящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня, по словам главы администрации острова, "поездка не только расстроила народ Тайваня, но и подала ложные сигналы международному сообществу"."Поскольку я хочу отразить общественное мнение Тайваня, то буду говорить откровенно. Главное, что хотелось бы донести, это недовольство и беспокойство тайваньского народа по поводу продолжительных военных учений материкового Китая в водах вокруг острова", - сказал Эндрю Ся, слова которого приводятся в пресс-релизе партии Гоминьдан.Эндрю Ся также сказал Чжан Чжицзюню, что тайваньский народ обеспокоен запретами на ввоз в материковый Китай некоторой продовольственной продукции, а также слухами о том, что Китай может отменить преференциальный тарифный режим с Тайванем."Все это скажется на деятельности большого количества тайваньских фермеров, рыбаков и представителей малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Эндрю Ся.Он также отметил, что тупиковые вопросы, которые существуют по обе стороны Тайваньского пролива, будет сложно разрешить в краткосрочной перспективе."Однако сейчас очень важно приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферу", - заявил Эндрю Ся.
https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html
https://ria.ru/20220822/tayvan-1811383357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, фуцзянь, гоминьдан
В мире, Китай, Тайвань, Фуцзянь, Гоминьдан
15:12 25.08.2022 (обновлено: 16:33 25.08.2022)
В Гоминьдане призвали Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговле
Зампред Гоминьдана призвал Пекин и Тайбэй не дать политике навредить торговым отношениям
ПЕКИН, 25 авг - РИА Новости. Тайбэю и Пекину стоит приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферы, заявил зампред оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Эндрю Ся в ходе встречи с председателем Ассоциации за развитие связей между берегами Тайваньского пролива Чжан Чжицзюнем.
Делегация тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан
во главе с ее зампредом Эндрю Ся в минувшее воскресенье официально начала свою поездку в материковую часть Китая
. Делегация посетит провинцию Фуцзянь
, Чжэцзян
, дельты Жемчужной реки и реки Янцзы, которые являются местами сосредоточения тайваньцев, проживающих, работающих и учащихся на материке. Поездка возмущает правящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня
, по словам главы администрации острова, "поездка не только расстроила народ Тайваня, но и подала ложные сигналы международному сообществу".
"Поскольку я хочу отразить общественное мнение Тайваня, то буду говорить откровенно. Главное, что хотелось бы донести, это недовольство и беспокойство тайваньского народа по поводу продолжительных военных учений материкового Китая в водах вокруг острова", - сказал Эндрю Ся, слова которого приводятся в пресс-релизе партии Гоминьдан.
Эндрю Ся также сказал Чжан Чжицзюню, что тайваньский народ обеспокоен запретами на ввоз в материковый Китай некоторой продовольственной продукции, а также слухами о том, что Китай может отменить преференциальный тарифный режим с Тайванем.
"Все это скажется на деятельности большого количества тайваньских фермеров, рыбаков и представителей малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Эндрю Ся.
Он также отметил, что тупиковые вопросы, которые существуют по обе стороны Тайваньского пролива, будет сложно разрешить в краткосрочной перспективе.
"Однако сейчас очень важно приложить все усилия для того, чтобы не дать политическим разногласиям распространиться на торгово-экономическую и социальную сферу", - заявил Эндрю Ся.