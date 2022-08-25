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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке - РИА Новости, 25.08.2022
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке
Украинские войска в шесть утра четверга выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T06:31
2022-08-25T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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нато
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в шесть утра четверга выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811732610.html
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в мире, украина, сша, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, НАТО
06:31 25.08.2022
 
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ в шесть утра выпустили пять снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Горловке
Осколки снарядов в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в шесть утра четверга выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:00 - н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Энергетики восстанавливают поврежденные электросети - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 09:01Специальная военная операция на Украине
В Горловке 32 подстанции обесточило после обстрелов со стороны Украины
 
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