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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке - РИА Новости, 25.08.2022

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ утром выпустили пять снарядов по Горловке

Украинские войска в шесть утра четверга выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T06:31

2022-08-25T06:31

2022-08-25T06:31

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в шесть утра четверга выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811732610.html

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в мире, украина, сша, киев, нато