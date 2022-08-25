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Politico: США ответили на комментарии Ирана по ядерной сделке

Politico: США ответили на комментарии Ирана по ядерной сделке - РИА Новости, 25.08.2022

Politico: США ответили на комментарии Ирана по ядерной сделке

Администрация США в своем письменном ответе на комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом проекту соглашения по иранской ядерной программе сосредоточили... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T01:33

2022-08-25T01:33

2022-08-25T01:33

в мире

жозеп боррель

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ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Администрация США в своем письменном ответе на комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом проекту соглашения по иранской ядерной программе сосредоточили внимание на вопросе экономических гарантий, пишет в среду газета Politico со ссылкой на информированные источники.Как утверждает газета, собеседники отказались конкретизировать суть ответа США, однако подчеркнули, что данный документ "был сфокусирован на теме экономических гарантий". При этом отмечается, что этот ответ "не соответствует ожиданиям иранской стороны"."Теперь нам предстоит посмотреть, сочтут ли в Тегеране, что ответ настолько хорош, насколько возможно, или же решатся настаивать на большем", - указал источник издания. Другой источник сообщил, что направленный Вашингтоном документ "содержит множество слов, абзацев и предложений".Ранее в среду представитель госдепартамента США сообщил журналистам, что США завершили изучение ответа Ирана на предложения ЕС по восстановлению ядерной сделки от 2015 года и направили свою письменную реакцию Брюсселю по данному поводу.Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220824/sdelka-1811953379.html

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в мире, жозеп боррель, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, евросоюз, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)