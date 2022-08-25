https://ria.ru/20220825/stroitelstvo-1812102048.html
Строительство шести медицинских учреждений началось на Ямале
Строительство шести медицинских учреждений началось на Ямале - РИА Новости, 25.08.2022
Строительство шести медицинских учреждений началось на Ямале
Строительство шести медицинских учреждений началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:59
2022-08-25T14:59
2022-08-25T14:59
ямало-ненецкий автономный округ
строительство
ямал
ноябрьск
тарко-сале
дмитрий артюхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Строительство шести медицинских учреждений началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале началось строительство сразу шести медицинских учреждений. Символические сваи сегодня забили в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево. Старт строительства самой крупной на Ямале поликлиники для взрослых дал губернатор региона Дмитрий Артюхов в Ноябрьске", - говорится в сообщении.Новая поликлиника заменит старый корпус, который возведен тридцать лет назад. Сейчас он способен вместить всего 622 пациента в смену, чего для города, где проживает свыше 100 тысяч человек, недостаточно. Новая поликлиника рассчитана на 1400 посещений. В ней разместятся травматологическое, терапевтическое, хирургическое, консультативно-диагностическое отделения, медицинская профилактика, кабинет инфекционных заболеваний с отдельным выходом, а также административные помещения.Здание соединят теплым переходом со старым корпусом. Его полностью адаптируют для маломобильных групп населения. Завершить строительство подрядчик обещает до конца 2024 года."Выполняем поручение нашего президента – повысить качество медицинской помощи во всех уголках нашей страны, в том числе на Крайнем Севере. Мы на Ямале этого точно добьемся, подходим к выполнению задачи сразу со всех сторон: строительство новых, современных медучреждений, оснащение их новейшей техникой, привлечение лучших кадров в регион. Важно, что внимание направлено не только на города, но и сельские территории, отдаленные районы", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Сейчас в активной стадии строительства на Ямале еще несколько медицинских объектов. Строится участковая больница в Самбурге, уже готово свайное поле. В Тазовском возводится педиатрия, объект готов больше чем наполовину. В активной стадии участковая больница в Гыде и подстанция скорой помощи в Пангодах, а также другие объекты, уточняют власти.
https://ria.ru/20220823/svyaz-1811564273.html
https://ria.ru/20220816/yamal-1810026962.html
ямал
ноябрьск
тарко-сале
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, ямал, ноябрьск, тарко-сале, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Строительство, Ямал, Ноябрьск, Тарко-Сале, Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Строительство шести медицинских учреждений началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале
началось строительство сразу шести медицинских учреждений. Символические сваи сегодня забили в Ноябрьске
, Тарко-Сале
, Тазовском, Губкинском
, Муравленко и Коротчаево. Старт строительства самой крупной на Ямале поликлиники для взрослых дал губернатор региона Дмитрий Артюхов
в Ноябрьске", - говорится в сообщении.
Новая поликлиника заменит старый корпус, который возведен тридцать лет назад. Сейчас он способен вместить всего 622 пациента в смену, чего для города, где проживает свыше 100 тысяч человек, недостаточно. Новая поликлиника рассчитана на 1400 посещений. В ней разместятся травматологическое, терапевтическое, хирургическое, консультативно-диагностическое отделения, медицинская профилактика, кабинет инфекционных заболеваний с отдельным выходом, а также административные помещения.
Здание соединят теплым переходом со старым корпусом. Его полностью адаптируют для маломобильных групп населения. Завершить строительство подрядчик обещает до конца 2024 года.
"Выполняем поручение нашего президента – повысить качество медицинской помощи во всех уголках нашей страны, в том числе на Крайнем Севере. Мы на Ямале этого точно добьемся, подходим к выполнению задачи сразу со всех сторон: строительство новых, современных медучреждений, оснащение их новейшей техникой, привлечение лучших кадров в регион. Важно, что внимание направлено не только на города, но и сельские территории, отдаленные районы", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Сейчас в активной стадии строительства на Ямале еще несколько медицинских объектов. Строится участковая больница в Самбурге, уже готово свайное поле. В Тазовском возводится педиатрия, объект готов больше чем наполовину. В активной стадии участковая больница в Гыде и подстанция скорой помощи в Пангодах, а также другие объекты, уточняют власти.