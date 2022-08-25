https://ria.ru/20220825/stroitelstvo-1812102048.html

Строительство шести медицинских учреждений началось на Ямале

Строительство шести медицинских учреждений началось на Ямале - РИА Новости, 25.08.2022

Строительство шести медицинских учреждений началось на Ямале

Строительство шести медицинских учреждений началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:59

2022-08-25T14:59

2022-08-25T14:59

ямало-ненецкий автономный округ

строительство

ямал

ноябрьск

тарко-сале

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Строительство шести медицинских учреждений началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале началось строительство сразу шести медицинских учреждений. Символические сваи сегодня забили в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево. Старт строительства самой крупной на Ямале поликлиники для взрослых дал губернатор региона Дмитрий Артюхов в Ноябрьске", - говорится в сообщении.Новая поликлиника заменит старый корпус, который возведен тридцать лет назад. Сейчас он способен вместить всего 622 пациента в смену, чего для города, где проживает свыше 100 тысяч человек, недостаточно. Новая поликлиника рассчитана на 1400 посещений. В ней разместятся травматологическое, терапевтическое, хирургическое, консультативно-диагностическое отделения, медицинская профилактика, кабинет инфекционных заболеваний с отдельным выходом, а также административные помещения.Здание соединят теплым переходом со старым корпусом. Его полностью адаптируют для маломобильных групп населения. Завершить строительство подрядчик обещает до конца 2024 года."Выполняем поручение нашего президента – повысить качество медицинской помощи во всех уголках нашей страны, в том числе на Крайнем Севере. Мы на Ямале этого точно добьемся, подходим к выполнению задачи сразу со всех сторон: строительство новых, современных медучреждений, оснащение их новейшей техникой, привлечение лучших кадров в регион. Важно, что внимание направлено не только на города, но и сельские территории, отдаленные районы", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Сейчас в активной стадии строительства на Ямале еще несколько медицинских объектов. Строится участковая больница в Самбурге, уже готово свайное поле. В Тазовском возводится педиатрия, объект готов больше чем наполовину. В активной стадии участковая больница в Гыде и подстанция скорой помощи в Пангодах, а также другие объекты, уточняют власти.

https://ria.ru/20220823/svyaz-1811564273.html

https://ria.ru/20220816/yamal-1810026962.html

ямал

ноябрьск

тарко-сале

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

строительство, ямал, ноябрьск, тарко-сале, дмитрий артюхов