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Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812151523.html
Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО
Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО - РИА Новости, 25.08.2022
Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО
Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов по итогам внепланового заседания Госдумы заявил, что в обозримом будущем специальная военная... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:38
2022-08-25T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
сергей миронов
украина
россия
донбасс
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов по итогам внепланового заседания Госдумы заявил, что в обозримом будущем специальная военная операция на Украине может перерасти в контртеррористическую операцию." &lt;...&gt; Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями. Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент, — денацификация Украины — без ликвидации преступного террористического режима Зеленского не будет выполнена", — сказал он.Ранее "Справедливая Россия — За правду" подготовила и направила в кабмин законопроект, обосновывающий признание Украины террористическим государством.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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украина
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в мире, сергей миронов, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Миронов, Украина, Россия, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
17:38 25.08.2022 (обновлено: 22:48 25.08.2022)
 
Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО

Лидер "Справедливой России" Миронов: спецоперация на Украине может перерасти в КТО

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России проводит артиллерийскую разведку
Военнослужащий ВС России проводит артиллерийскую разведку - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС России проводит артиллерийскую разведку . Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов по итогам внепланового заседания Госдумы заявил, что в обозримом будущем специальная военная операция на Украине может перерасти в контртеррористическую операцию.
" <...> Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями. Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент, — денацификация Украины — без ликвидации преступного террористического режима Зеленского не будет выполнена", — сказал он.
Ранее "Справедливая Россия — За правду" подготовила и направила в кабмин законопроект, обосновывающий признание Украины террористическим государством.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Пограничный пункт России с Украиной - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
14:47Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили усилить проверки в приграничных с Украиной регионах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей МироновУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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