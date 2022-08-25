https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812151523.html

Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО

Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО - РИА Новости, 25.08.2022

Миронов считает, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов по итогам внепланового заседания Госдумы заявил, что в обозримом будущем специальная военная... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:38

2022-08-25T17:38

2022-08-25T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

сергей миронов

украина

россия

донбасс

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов по итогам внепланового заседания Госдумы заявил, что в обозримом будущем специальная военная операция на Украине может перерасти в контртеррористическую операцию." <...> Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями. Я напомню, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и уничтожения главарей банд террористических организаций со всеми вытекающими последствиями. Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент, — денацификация Украины — без ликвидации преступного террористического режима Зеленского не будет выполнена", — сказал он.Ранее "Справедливая Россия — За правду" подготовила и направила в кабмин законопроект, обосновывающий признание Украины террористическим государством.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220825/proverki-1812098696.html

украина

россия

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей миронов, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, владимир путин