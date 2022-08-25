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ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812060942.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов - РИА Новости, 25.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов
Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 273 украинских военных самолета, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:17
2022-08-25T13:17
специальная военная операция на украине
технологии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 273 украинских военных самолета, сообщили в четверг в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:17 25.08.2022
 
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов

Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 273 самолета, 4384 танка, 148 вертолетов

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 273 украинских военных самолета, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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