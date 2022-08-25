https://ria.ru/20220825/spetsoperatsiya-1812060942.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов - РИА Новости, 25.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили более 270 украинских самолетов

Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 273 украинских военных самолета, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:17

2022-08-25T13:17

2022-08-25T13:17

специальная военная операция на украине

технологии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 273 украинских военных самолета, сообщили в четверг в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, ситуация в днр и лнр