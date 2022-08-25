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Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза" - РИА Новости, 30.08.2022
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Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза"
Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза" - РИА Новости, 30.08.2022
Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза"
Специалисты обустроили новые скейт-парки и памп-треки в будущем "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-25T12:32
2022-08-30T14:36
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты обустроили новые скейт-парки и памп-треки в будущем "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что площадь памп-трека составила 700 квадратных метров. Здесь есть ритм-секция и элементы для выполнения трюков в воздухе. Геометрия трассы позволяет тренироваться как взрослым, так и детям.Кроме того, уточняется, что специалисты приступили к устройству зоны для баскетбола. Рядом будут сделаны площадки для игры в городки и воркаут. Также в спорткластере на Широкой улице появятся павильоны проката.Отмечается, что специалисты завершают устройство волейбольной площадки. Закончить обустройство всех спортивных объектов планируется до конца третьего квартала этого года.
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городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва
12:32 25.08.2022 (обновлено: 14:36 30.08.2022)
 

Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза"

© РИА Новости / Алексей ФилипповСкейтбордистка на тренировке
Скейтбордистка на тренировке - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты обустроили новые скейт-парки и памп-треки в будущем "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили современные спортивные площадки для скейтбордистов и велосипедистов в пойме реки Яузы в рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза". Новые объекты входят в состав спортивных кластеров, создание которых сейчас ведется на участке от улицы Широкая до Енисейской. Памп-трек обустроили напротив дома 30 по Широкой улице, а скейт-парк – в Извилистом проезде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь памп-трека составила 700 квадратных метров. Здесь есть ритм-секция и элементы для выполнения трюков в воздухе. Геометрия трассы позволяет тренироваться как взрослым, так и детям.
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Кроме того, уточняется, что специалисты приступили к устройству зоны для баскетбола. Рядом будут сделаны площадки для игры в городки и воркаут. Также в спорткластере на Широкой улице появятся павильоны проката.
"Еще один новый спортивный объект – скейт-парк в Извилистом проезде площадью 1200 квадратных метров. Он подойдет как для начинающих спортсменов от 6 лет, так и для опытных скейтбордистов, любителей самоката, велосипеда BMX и роликов. Поблизости обустраивают ледовую площадку с хоккейной коробкой, многофункциональным павильоном и трибунами и зону воркаута", - добавили в сообщении.
Отмечается, что специалисты завершают устройство волейбольной площадки. Закончить обустройство всех спортивных объектов планируется до конца третьего квартала этого года.
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