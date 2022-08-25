https://ria.ru/20220825/skeyt-park-1813153532.html

Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза"

Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза" - РИА Новости, 30.08.2022

Новые скейт-парки и памп-треки обустроили в будущем московском "Парке Яуза"

Специалисты обустроили новые скейт-парки и памп-треки в будущем "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-25T12:32

2022-08-25T12:32

2022-08-30T14:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

комплекс городского хозяйства москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813151065_0:1:1793:1010_1920x0_80_0_0_8db319a8fbb88682459904e0dc08ec20.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты обустроили новые скейт-парки и памп-треки в будущем "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что площадь памп-трека составила 700 квадратных метров. Здесь есть ритм-секция и элементы для выполнения трюков в воздухе. Геометрия трассы позволяет тренироваться как взрослым, так и детям.Кроме того, уточняется, что специалисты приступили к устройству зоны для баскетбола. Рядом будут сделаны площадки для игры в городки и воркаут. Также в спорткластере на Широкой улице появятся павильоны проката.Отмечается, что специалисты завершают устройство волейбольной площадки. Закончить обустройство всех спортивных объектов планируется до конца третьего квартала этого года.

https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html

https://ria.ru/20220814/park-1809649124.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, москва