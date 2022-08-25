https://ria.ru/20220825/sizo-1812194312.html

ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке

ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 25.08.2022

ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке

Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:53

2022-08-25T21:53

2022-08-25T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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ООН, 25 авг – РИА Новости. Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы уже назначили группу по установлению фактов. Они собираются отправляться. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим – не только в смысле обеспечения их безопасности, но и в смысле доступа. Им нужен свободный доступ к фактам – людям, местам, документам", - сказал Дюжаррик.Ранее ООН создала миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

https://ria.ru/20220825/oon-1812181054.html

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Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, оон, международный комитет красного креста (мккк)