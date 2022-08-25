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ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/sizo-1812194312.html
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 25.08.2022
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке
Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:53
2022-08-25T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы уже назначили группу по установлению фактов. Они собираются&nbsp; отправляться. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим – не только в смысле обеспечения их безопасности, но и в смысле доступа. Им нужен свободный доступ к фактам – людям, местам, документам", - сказал Дюжаррик.Ранее ООН создала миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
https://ria.ru/20220825/oon-1812181054.html
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
21:53 25.08.2022
 
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке

ООН: группа по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке готовится к отправке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 авг – РИА Новости. Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы уже назначили группу по установлению фактов. Они собираются  отправляться. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим – не только в смысле обеспечения их безопасности, но и в смысле доступа. Им нужен свободный доступ к фактам – людям, местам, документам", - сказал Дюжаррик.
Ранее ООН создала миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
Делегаты в коридоре здания Секретариата Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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