https://ria.ru/20220825/sizo-1812194312.html
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 25.08.2022
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке
Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T21:53
2022-08-25T21:53
2022-08-25T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ООН, 25 авг – РИА Новости. Группа по установлению фактов обстрела следственного изолятора (СИЗО) в Еленовке готовится к отправке, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы уже назначили группу по установлению фактов. Они собираются отправляться. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим – не только в смысле обеспечения их безопасности, но и в смысле доступа. Им нужен свободный доступ к фактам – людям, местам, документам", - сказал Дюжаррик.Ранее ООН создала миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
https://ria.ru/20220825/oon-1812181054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
ООН назначила группу по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке
ООН: группа по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке готовится к отправке