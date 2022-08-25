https://ria.ru/20220825/siriya-1812134016.html

Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии

Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии - РИА Новости, 25.08.2022

Лавров встретился со спецпредставителем ООН по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном в четверг в Москве, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:36

2022-08-25T16:36

2022-08-25T17:09

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном в четверг в Москве, сообщил МИД РФ."Двадцать пятого августа министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящегося в Москве специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В МИД сообщили, что "в ходе обстоятельной беседы состоялось предметное обсуждение актуальных аспектов комплексного сирийского урегулирования с акцентом на продвижение ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН политического процесса, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН"."Особое внимание было уделено тематике деятельности межсирийского конституционного комитета, сформированного по решению участников конгресса сирийского национального диалога в Сочи в 2018 году. При этом была подтверждена важность продолжения ритмичного и результативного диалога на этой переговорной площадке", - добавили в МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что также были рассмотрены задачи содействия нормализации социально-экономической ситуации в Сирии."В этом контексте отмечена необходимость оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии без дискриминации, политизации и предварительных условий на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны", - отметили в МИД РФ.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220825/siriya-1812141465.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, сергей лавров, сирия, гейр педерсен, москва, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)