https://ria.ru/20220825/siriya-1812065649.html

Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ

Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2022

Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ

Американская военная база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу во второй раз за последние 12... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:22

2022-08-25T13:22

2022-08-25T17:03

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ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Американская военная база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу во второй раз за последние 12 часов, сообщили в четверг местные источники в Дейр-эз-Зоре сирийскому агентству новостей SANA."База США на нефтяном месторождении Конико в восточной части страны была обстреляна очередями из реактивных гранатометов, после чего внутри нее раздались взрывы. Данных о раненых или потерях не поступало", - говорится в сообщении.По словам источников, военные США немедленно перекрыли этот район, подняв в воздух авиацию.В среду вечером ракетный удар был нанесен по двум военным базам США, расположенным вблизи нефтяных месторождений Аль-Омар и Конико на востоке Сирии.

https://ria.ru/20220825/siriya-1811979738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)