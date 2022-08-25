https://ria.ru/20220825/siriya-1812065649.html
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2022
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ
Американская военная база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу во второй раз за последние 12... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:22
2022-08-25T13:22
2022-08-25T17:03
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дейр-эз-зор (мухафаза)
война в сирии
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ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Американская военная база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу во второй раз за последние 12 часов, сообщили в четверг местные источники в Дейр-эз-Зоре сирийскому агентству новостей SANA."База США на нефтяном месторождении Конико в восточной части страны была обстреляна очередями из реактивных гранатометов, после чего внутри нее раздались взрывы. Данных о раненых или потерях не поступало", - говорится в сообщении.По словам источников, военные США немедленно перекрыли этот район, подняв в воздух авиацию.В среду вечером ракетный удар был нанесен по двум военным базам США, расположенным вблизи нефтяных месторождений Аль-Омар и Конико на востоке Сирии.
https://ria.ru/20220825/siriya-1811979738.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Война в Сирии
13:22 25.08.2022 (обновлено: 17:03 25.08.2022)
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ
SANA: военная база США в провинции Дейр-эз-Зор подверглась второму обстрелу за 12 часов