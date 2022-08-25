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Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220825/siriya-1812065649.html
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2022
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ
Американская военная база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу во второй раз за последние 12... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:22
2022-08-25T17:03
в мире
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
война в сирии
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ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Американская военная база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу во второй раз за последние 12 часов, сообщили в четверг местные источники в Дейр-эз-Зоре сирийскому агентству новостей SANA."База США на нефтяном месторождении Конико в восточной части страны была обстреляна очередями из реактивных гранатометов, после чего внутри нее раздались взрывы. Данных о раненых или потерях не поступало", - говорится в сообщении.По словам источников, военные США немедленно перекрыли этот район, подняв в воздух авиацию.В среду вечером ракетный удар был нанесен по двум военным базам США, расположенным вблизи нефтяных месторождений Аль-Омар и Конико на востоке Сирии.
https://ria.ru/20220825/siriya-1811979738.html
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сирия
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Война в Сирии
13:22 25.08.2022 (обновлено: 17:03 25.08.2022)
 
Военная база США на востоке Сирии подверглась новому обстрелу, сообщили СМИ

SANA: военная база США в провинции Дейр-эз-Зор подверглась второму обстрелу за 12 часов

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
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ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Американская военная база в районе нефтяного месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу во второй раз за последние 12 часов, сообщили в четверг местные источники в Дейр-эз-Зоре сирийскому агентству новостей SANA.
"База США на нефтяном месторождении Конико в восточной части страны была обстреляна очередями из реактивных гранатометов, после чего внутри нее раздались взрывы. Данных о раненых или потерях не поступало", - говорится в сообщении.
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При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных
По словам источников, военные США немедленно перекрыли этот район, подняв в воздух авиацию.
В среду вечером ракетный удар был нанесен по двум военным базам США, расположенным вблизи нефтяных месторождений Аль-Омар и Конико на востоке Сирии.
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