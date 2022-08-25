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При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных - РИА Новости, 25.08.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220825/siriya-1811979738.html
При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных
При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных - РИА Новости, 25.08.2022
При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных
Трое американских военных получили ранения в результате ракетных обстрелов баз Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии, заявило Центральное командование... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T02:49
2022-08-25T03:14
в мире
война в сирии
сша
иран
сирия
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Трое американских военных получили ранения в результате ракетных обстрелов баз Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).Согласно его данным, атаки произошли вечером по сирийскому времени. По предварительной информации, как минимум за одной из атак стояли "поддерживаемые Ираном боевики", часть из которых погибли в результате ответного огня.Уточняется, что США подняли в небо военные вертолеты для ответного удара."Ответ был соразмерным и решительным. США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей", — добавляется в заявлении.Центральное командование продолжает следить за развитием ситуации.
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в мире, сша, иран, сирия
В мире, Война в Сирии, США, Иран, Сирия
02:49 25.08.2022 (обновлено: 03:14 25.08.2022)
 
При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных

CENTCOM: при обстреле военных баз США в Сирии пострадали трое американских военных

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПокинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Трое американских военных получили ранения в результате ракетных обстрелов баз Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Согласно его данным, атаки произошли вечером по сирийскому времени. По предварительной информации, как минимум за одной из атак стояли "поддерживаемые Ираном боевики", часть из которых погибли в результате ответного огня.

"В нашем распоряжении есть несколько средств, позволяющих сдерживать угрозы по всему региону. Мы полностью уверены в нашей способности защитить свои силы и партнеров по коалиции от подобных атак", — сказал глава CENTCOM генерал Майкл Курилла.

Уточняется, что США подняли в небо военные вертолеты для ответного удара.
"Ответ был соразмерным и решительным. США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей", — добавляется в заявлении.
Центральное командование продолжает следить за развитием ситуации.
Город Дума - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 21:10
Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил источник
 
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