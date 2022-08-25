https://ria.ru/20220825/siriya-1811979738.html

При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных

При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных - РИА Новости, 25.08.2022

При обстрелах американских баз в Сирии пострадали трое военных

Трое американских военных получили ранения в результате ракетных обстрелов баз Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии, заявило Центральное командование... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T02:49

2022-08-25T02:49

2022-08-25T03:14

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иран

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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Трое американских военных получили ранения в результате ракетных обстрелов баз Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).Согласно его данным, атаки произошли вечером по сирийскому времени. По предварительной информации, как минимум за одной из атак стояли "поддерживаемые Ираном боевики", часть из которых погибли в результате ответного огня.Уточняется, что США подняли в небо военные вертолеты для ответного удара."Ответ был соразмерным и решительным. США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей", — добавляется в заявлении.Центральное командование продолжает следить за развитием ситуации.

https://ria.ru/20220824/baza-1811957066.html

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в мире, сша, иран, сирия