https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html

Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян

Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян - РИА Новости, 25.08.2022

Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян

Российские власти в рамках "мусорной реформы" урегулировали отношения с региональными операторами, теперь важно приучить граждан правильно выбрасывать мусор. Об РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T03:15

2022-08-25T03:15

2022-08-25T03:15

общество

россия

жкх

елена кудерко

штрафы

мусор

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские власти в рамках "мусорной реформы" урегулировали отношения с региональными операторами, теперь важно приучить граждан правильно выбрасывать мусор. Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.В середине июля был принят Федеральный закон N 268, который вносит изменения в действующее законодательство в части уточнения предметов, подлежащих вторичной переработке. Это древесина, картон, пластик. Уточняются вещи, которые могут быть использованы вторично без переработки (стеклянная тара). Все, что определено в эти две категории запрещено смешивать с обычным домашним мусором.Так, на свалки запрещено вывозить потенциально опасные предметы, например, телефоны, ртутные лампы, термометры и т.п. Автомобильные шины, строительные отходы, бытовую технику, компьютеры, листья, траву и спилы деревьев, отходы химии и медицины, лампочки и аккумуляторы следует сдавать в пункты сбора или в магазины. Несоблюдение требований законодательства грозит штрафом в соответствии со статьей 6.35 Кодекса об административных правонарушениях. Однако адвокат подчеркнула, что взыскать штрафы с граждан будет проблематично, так как никто не станет проверять каждый пакет. Поэтому акцент в деле раздельного сбора мусора необходимо сделать на повышении сознательности и информировании населения, а также улучшении доступности пунктов по приему вторсырья.

https://realty.ria.ru/20220724/shtrafy-1804438122.html

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общество, россия, жкх, елена кудерко, штрафы, мусор