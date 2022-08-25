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Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян - РИА Новости, 25.08.2022
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Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян
Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян - РИА Новости, 25.08.2022
Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян
Российские власти в рамках "мусорной реформы" урегулировали отношения с региональными операторами, теперь важно приучить граждан правильно выбрасывать мусор. Об РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T03:15
2022-08-25T03:15
общество
россия
жкх
елена кудерко
штрафы
мусор
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские власти в рамках "мусорной реформы" урегулировали отношения с региональными операторами, теперь важно приучить граждан правильно выбрасывать мусор. Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.В середине июля был принят Федеральный закон N 268, который вносит изменения в действующее законодательство в части уточнения предметов, подлежащих вторичной переработке. Это древесина, картон, пластик. Уточняются вещи, которые могут быть использованы вторично без переработки (стеклянная тара). Все, что определено в эти две категории запрещено смешивать с обычным домашним мусором.Так, на свалки запрещено вывозить потенциально опасные предметы, например, телефоны, ртутные лампы, термометры и т.п. Автомобильные шины, строительные отходы, бытовую технику, компьютеры, листья, траву и спилы деревьев, отходы химии и медицины, лампочки и аккумуляторы следует сдавать в пункты сбора или в магазины. Несоблюдение требований законодательства грозит штрафом в соответствии со статьей 6.35 Кодекса об административных правонарушениях. Однако адвокат подчеркнула, что взыскать штрафы с граждан будет проблематично, так как никто не станет проверять каждый пакет. Поэтому акцент в деле раздельного сбора мусора необходимо сделать на повышении сознательности и информировании населения, а также улучшении доступности пунктов по приему вторсырья.
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общество, россия, жкх, елена кудерко, штрафы, мусор
Общество, Россия, ЖКХ, Елена Кудерко, Штрафы, Мусор
03:15 25.08.2022
 
Юрист рассказала правду о “штрафах за мусор” для россиян

Юрист Кудерко: вторсырье нужно выбрасывать в специальные маркированные баки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб во время уборки мусора
Сотрудник коммунальных служб во время уборки мусора - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник коммунальных служб во время уборки мусора. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские власти в рамках "мусорной реформы" урегулировали отношения с региональными операторами, теперь важно приучить граждан правильно выбрасывать мусор. Об этом рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.
В середине июля был принят Федеральный закон N 268, который вносит изменения в действующее законодательство в части уточнения предметов, подлежащих вторичной переработке. Это древесина, картон, пластик. Уточняются вещи, которые могут быть использованы вторично без переработки (стеклянная тара). Все, что определено в эти две категории запрещено смешивать с обычным домашним мусором.
Так, на свалки запрещено вывозить потенциально опасные предметы, например, телефоны, ртутные лампы, термометры и т.п. Автомобильные шины, строительные отходы, бытовую технику, компьютеры, листья, траву и спилы деревьев, отходы химии и медицины, лампочки и аккумуляторы следует сдавать в пункты сбора или в магазины.
"Для вторсырья и вторичных ресурсов будут устанавливаться специальные маркированные баки и автоматы по приему, однако в первое время они будут не в каждом доме, а на площадках, в шаговой доступности", — отметила Кудерко.
Несоблюдение требований законодательства грозит штрафом в соответствии со статьей 6.35 Кодекса об административных правонарушениях. Однако адвокат подчеркнула, что взыскать штрафы с граждан будет проблематично, так как никто не станет проверять каждый пакет. Поэтому акцент в деле раздельного сбора мусора необходимо сделать на повышении сознательности и информировании населения, а также улучшении доступности пунктов по приему вторсырья.
Дача - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 01:15
Юрист перечислила пять штрафов для дачников, о которых не говорят
 
ОбществоРоссияЖКХЕлена КудеркоШтрафыМусор
 
 
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