https://ria.ru/20220825/shtraf-1812041947.html

Ростовского экс-чиновника оштрафовали за фиктивное благоустройство сквера

Ростовского экс-чиновника оштрафовали за фиктивное благоустройство сквера - РИА Новости, 25.08.2022

Ростовского экс-чиновника оштрафовали за фиктивное благоустройство сквера

Суд в Ростовской области назначил судебный штраф в 80 тысяч рублей бывшему первому замглавы администрации Миллеровского района Игорю Жирикову, поручившему... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:19

2022-08-25T12:19

2022-08-25T12:19

происшествия

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг – РИА Новости. Суд в Ростовской области назначил судебный штраф в 80 тысяч рублей бывшему первому замглавы администрации Миллеровского района Игорю Жирикову, поручившему подписать в рамках нацпроекта акты о благоустройстве сквера, по которому не были выполнены работы на 4,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.Оперативники установили, что в 2019 году Жириков дал указание главе Дегтевского сельского поселения Владимиру Ручкину подписать акты о выполненных работах по благоустройству сквера в селе. При этом работы не были выполнены на сумму 4,2 миллиона рублей. Благоустройство должно было проводиться в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"."Миллеровский районный суд Ростовской области признал Жирикова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу, и назначил наказание в виде судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ранее суд также приговорил Ручкина к полутора годам лишения свободы условно.

https://ria.ru/20220822/ubiystvo-1811427837.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, россия