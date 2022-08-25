https://ria.ru/20220825/shkolnik-1812016694.html
В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником
В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником - РИА Новости, 25.08.2022
В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы школьника в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T10:59
2022-08-25T10:59
2022-08-25T10:59
происшествия
абакан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы школьника в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее региональный СК начал проверку по размещенному в соцсетях ролику, на котором на территории одной из школ Абакана около ребенка, привязанного к столбу полиэтиленовой пленкой, стоят подростки, тыча в него палкой и смеясь. Также проверку проводит горобразования."По результатам процессуальной проверки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Предварительным расследованием установлено, что 18 августа четверо подростков 13, 15, 16 и 17 лет приобрели в магазине рулон пищевой плёнки, пришли на территорию одной из школ города Абакана, "где привязали к столбу уличного освещения 13-летнего приятеля из своей компании, обмотав его пищевой плёнкой, тем самым незаконно лишив свободы".
https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html
https://ria.ru/20220609/krazha-1794133978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абакан, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия
Происшествия, Абакан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Хакасия
В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником
СК возбудил дело после инцидента с примотанным пленкой к столбу школьником в Абакане