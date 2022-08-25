https://ria.ru/20220825/shkolnik-1812016694.html

В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником

В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником - РИА Новости, 25.08.2022

В Абакане возбудили дело после инцидента с примотанным к столбу школьником

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы школьника в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T10:59

2022-08-25T10:59

2022-08-25T10:59

происшествия

абакан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика хакасия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

КРАСНОЯРСК, 25 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы школьника в Абакане, которого подростки обмотали пленкой и привязали к столбу, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее региональный СК начал проверку по размещенному в соцсетях ролику, на котором на территории одной из школ Абакана около ребенка, привязанного к столбу полиэтиленовой пленкой, стоят подростки, тыча в него палкой и смеясь. Также проверку проводит горобразования."По результатам процессуальной проверки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.Предварительным расследованием установлено, что 18 августа четверо подростков 13, 15, 16 и 17 лет приобрели в магазине рулон пищевой плёнки, пришли на территорию одной из школ города Абакана, "где привязали к столбу уличного освещения 13-летнего приятеля из своей компании, обмотав его пищевой плёнкой, тем самым незаконно лишив свободы".

https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html

https://ria.ru/20220609/krazha-1794133978.html

абакан

россия

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, абакан, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия