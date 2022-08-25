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Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме - РИА Новости, 25.08.2022
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Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме - РИА Новости, 25.08.2022
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года проходит штатно, Минпросвещения России ведет огромную работу, заявила директор Департамента государственной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:15
2022-08-25T16:15
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подготовка школ Донбасса к началу учебного года проходит штатно, Минпросвещения России ведет огромную работу, заявила директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова."Сегодня министерство просвещения ведет по поручению правительства огромную работу вместе с регионами, вместе с правительствами республик ЛНР и ДНР по подготовке школ к учебному году, она идет в штатном режиме", - сказала Наумова на пресс-конференции, посвященной завершению всероссийской акции по сбору книг детям Донецкой и Луганской народных республик "Дети - детям".
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луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
16:15 25.08.2022
 
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме

Минпросвещение России: подготовка школ ЛНР и ДНР к началу учебного года идет штатно

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подготовка школ Донбасса к началу учебного года проходит штатно, Минпросвещения России ведет огромную работу, заявила директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова.
"Сегодня министерство просвещения ведет по поручению правительства огромную работу вместе с регионами, вместе с правительствами республик ЛНР и ДНР по подготовке школ к учебному году, она идет в штатном режиме", - сказала Наумова на пресс-конференции, посвященной завершению всероссийской акции по сбору книг детям Донецкой и Луганской народных республик "Дети - детям".
Первое сентября - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 09:56
Обучение в школах Херсонской области будет вестись на русском языке
 
ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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