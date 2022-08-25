https://ria.ru/20220825/shkola-1812125930.html

Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме

Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме - РИА Новости, 25.08.2022

Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме

Подготовка школ Донбасса к началу учебного года проходит штатно, Минпросвещения России ведет огромную работу, заявила директор Департамента государственной... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:15

2022-08-25T16:15

2022-08-25T16:15

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811870487_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_83beafc945360e0786c2156164a7823a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подготовка школ Донбасса к началу учебного года проходит штатно, Минпросвещения России ведет огромную работу, заявила директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова."Сегодня министерство просвещения ведет по поручению правительства огромную работу вместе с регионами, вместе с правительствами республик ЛНР и ДНР по подготовке школ к учебному году, она идет в штатном режиме", - сказала Наумова на пресс-конференции, посвященной завершению всероссийской акции по сбору книг детям Донецкой и Луганской народных республик "Дети - детям".

https://ria.ru/20220823/obuchenie-1811475666.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)