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Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме - РИА Новости, 25.08.2022
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года проходит штатно, Минпросвещения России ведет огромную работу, заявила директор Департамента государственной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:15
2022-08-25T16:15
2022-08-25T16:15
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подготовка школ Донбасса к началу учебного года проходит штатно, Минпросвещения России ведет огромную работу, заявила директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова."Сегодня министерство просвещения ведет по поручению правительства огромную работу вместе с регионами, вместе с правительствами республик ЛНР и ДНР по подготовке школ к учебному году, она идет в штатном режиме", - сказала Наумова на пресс-конференции, посвященной завершению всероссийской акции по сбору книг детям Донецкой и Луганской народных республик "Дети - детям".
https://ria.ru/20220823/obuchenie-1811475666.html
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Подготовка школ Донбасса к началу учебного года идет в штатном режиме
Минпросвещение России: подготовка школ ЛНР и ДНР к началу учебного года идет штатно