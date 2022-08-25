https://ria.ru/20220825/senator-1811998318.html

Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира

Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира - РИА Новости, 25.08.2022

Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира

Взаимная зависимость между европейскими странами является верным способом сохранения мира в Европе, об этом РИА Новости сообщил бывший сенатор от американского... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:37

2022-08-25T09:37

2022-08-25T09:37

в мире

европа

евросоюз

сша

северный поток

россия

германия

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Взаимная зависимость между европейскими странами является верным способом сохранения мира в Европе, об этом РИА Новости сообщил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк."Взаимная зависимость стран друг от друга - это верный путь для обеспечения мира в Европе", - заявил политик.По его мнению, нынешняя ситуация с сокращением поставок российских энергоносителей в ЕС является следствием стремления отдельных государств разрушить торговые отношения между странами."Россия является невероятно надежным поставщиком газа, а теперь некоторые могут сказать, что именно РФ оставляет без него Германию. Польша, к сожалению, стремится к тому, чтобы разрушить отношения между Германией и Россией", - отметил Блэк."Однако никто не в состоянии поставлять газ в Европу по такой доступной цене, как Россия, и быть таким надежным поставщиком, как Россия", - добавил он.Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу-Европе" вовсе прекратились.

https://ria.ru/20220825/senator-1811996907.html

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

европа

сша

россия

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, евросоюз, сша, северный поток, россия, германия