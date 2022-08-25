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Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира - РИА Новости, 25.08.2022
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Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира
Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира - РИА Новости, 25.08.2022
Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира
Взаимная зависимость между европейскими странами является верным способом сохранения мира в Европе, об этом РИА Новости сообщил бывший сенатор от американского... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:37
2022-08-25T09:37
в мире
европа
евросоюз
сша
северный поток
россия
германия
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Взаимная зависимость между европейскими странами является верным способом сохранения мира в Европе, об этом РИА Новости сообщил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк."Взаимная зависимость стран друг от друга - это верный путь для обеспечения мира в Европе", - заявил политик.По его мнению, нынешняя ситуация с сокращением поставок российских энергоносителей в ЕС является следствием стремления отдельных государств разрушить торговые отношения между странами."Россия является невероятно надежным поставщиком газа, а теперь некоторые могут сказать, что именно РФ оставляет без него Германию. Польша, к сожалению, стремится к тому, чтобы разрушить отношения между Германией и Россией", - отметил Блэк."Однако никто не в состоянии поставлять газ в Европу по такой доступной цене, как Россия, и быть таким надежным поставщиком, как Россия", - добавил он.Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу-Европе" вовсе прекратились.
https://ria.ru/20220825/senator-1811996907.html
https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html
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сша
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в мире, европа, евросоюз, сша, северный поток, россия, германия
В мире, Европа, Евросоюз, США, Северный поток, Россия, Германия
09:37 25.08.2022
 
Экс-сенатор США назвал взаимную зависимость между странами залогом мира

Экс-сенатор США Блэк назвал взаимную зависимость между странами залогом мира в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Взаимная зависимость между европейскими странами является верным способом сохранения мира в Европе, об этом РИА Новости сообщил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
"Взаимная зависимость стран друг от друга - это верный путь для обеспечения мира в Европе", - заявил политик.
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По его мнению, нынешняя ситуация с сокращением поставок российских энергоносителей в ЕС является следствием стремления отдельных государств разрушить торговые отношения между странами.
"Россия является невероятно надежным поставщиком газа, а теперь некоторые могут сказать, что именно РФ оставляет без него Германию. Польша, к сожалению, стремится к тому, чтобы разрушить отношения между Германией и Россией", - отметил Блэк.
"Однако никто не в состоянии поставлять газ в Европу по такой доступной цене, как Россия, и быть таким надежным поставщиком, как Россия", - добавил он.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление, прежде всего, из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу-Европе" вовсе прекратились.
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