https://ria.ru/20220825/samolet-1812183688.html

Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор

Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор - РИА Новости, 25.08.2022

Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор

Самолет ВВС Великобритании, совершивший пролет неподалеку от Керченского пролива и Крымского моста, мог собирать информацию для НАТО и Киева, считает сенатор от РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T20:20

2022-08-25T20:20

2022-08-25T20:20

в мире

керченский пролив

украина

нато

республика крым

великобритания

сергей цеков

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Самолет ВВС Великобритании, совершивший пролет неподалеку от Керченского пролива и Крымского моста, мог собирать информацию для НАТО и Киева, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков."Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время. Ничего удивительно в этом нет", - сказал политик РИА Новости в четверг.Комментируя тот факт, что самолет британцев пролетал недалеко от Керченского пролива, сенатор отметил, что они собирают информацию "в случае возможной эскалации конфликта на Украине".По его мнению, появление самолета НАТО недалеко от полуострова - это также провокация.Отвечая на вопрос агентства, делится ли НАТО своими разведдаными с Украиной и не создает ли это угрозу удара по полуострову и Крымскому мосту, Цеков подчеркнул: "Конечно, делятся информацией с Киевом".Говоря о возможной угрозе для Крыма со стороны Украины, сенатор отметил: "Они бы хотели, но возможностей таких нет".

https://ria.ru/20220823/nato-1811597213.html

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керченский пролив

украина

республика крым

великобритания

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в мире, керченский пролив, украина, нато, республика крым, великобритания, сергей цеков