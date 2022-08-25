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Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор - РИА Новости, 25.08.2022
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Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор
Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор - РИА Новости, 25.08.2022
Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор
Самолет ВВС Великобритании, совершивший пролет неподалеку от Керченского пролива и Крымского моста, мог собирать информацию для НАТО и Киева, считает сенатор от РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:20
2022-08-25T20:20
в мире
керченский пролив
украина
нато
республика крым
великобритания
сергей цеков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Самолет ВВС Великобритании, совершивший пролет неподалеку от Керченского пролива и Крымского моста, мог собирать информацию для НАТО и Киева, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков."Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время. Ничего удивительно в этом нет", - сказал политик РИА Новости в четверг.Комментируя тот факт, что самолет британцев пролетал недалеко от Керченского пролива, сенатор отметил, что они собирают информацию "в случае возможной эскалации конфликта на Украине".По его мнению, появление самолета НАТО недалеко от полуострова - это также провокация.Отвечая на вопрос агентства, делится ли НАТО своими разведдаными с Украиной и не создает ли это угрозу удара по полуострову и Крымскому мосту, Цеков подчеркнул: "Конечно, делятся информацией с Киевом".Говоря о возможной угрозе для Крыма со стороны Украины, сенатор отметил: "Они бы хотели, но возможностей таких нет".
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керченский пролив
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в мире, керченский пролив, украина, нато, республика крым, великобритания, сергей цеков
В мире, Керченский пролив, Украина, НАТО, Республика Крым, Великобритания, Сергей Цеков
20:20 25.08.2022
 
Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор

Сенатор Цеков: самолет ВВС Британии мог собирать информацию по Крыму для НАТО и Киева

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Самолет ВВС Великобритании, совершивший пролет неподалеку от Керченского пролива и Крымского моста, мог собирать информацию для НАТО и Киева, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков.
"Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время. Ничего удивительно в этом нет", - сказал политик РИА Новости в четверг.
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Американский разведчик дал печальный прогноз для НАТО из-за Украины
Комментируя тот факт, что самолет британцев пролетал недалеко от Керченского пролива, сенатор отметил, что они собирают информацию "в случае возможной эскалации конфликта на Украине".
По его мнению, появление самолета НАТО недалеко от полуострова - это также провокация.
Отвечая на вопрос агентства, делится ли НАТО своими разведдаными с Украиной и не создает ли это угрозу удара по полуострову и Крымскому мосту, Цеков подчеркнул: "Конечно, делятся информацией с Киевом".
Говоря о возможной угрозе для Крыма со стороны Украины, сенатор отметил: "Они бы хотели, но возможностей таких нет".
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В миреКерченский проливУкраинаНАТОРеспублика КрымВеликобританияСергей Цеков
 
 
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