https://ria.ru/20220825/samolet-1812183688.html
Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор
Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор - РИА Новости, 25.08.2022
Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор
Самолет ВВС Великобритании, совершивший пролет неподалеку от Керченского пролива и Крымского моста, мог собирать информацию для НАТО и Киева, считает сенатор от РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T20:20
2022-08-25T20:20
2022-08-25T20:20
в мире
керченский пролив
украина
нато
республика крым
великобритания
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Самолет ВВС Великобритании, совершивший пролет неподалеку от Керченского пролива и Крымского моста, мог собирать информацию для НАТО и Киева, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков."Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время. Ничего удивительно в этом нет", - сказал политик РИА Новости в четверг.Комментируя тот факт, что самолет британцев пролетал недалеко от Керченского пролива, сенатор отметил, что они собирают информацию "в случае возможной эскалации конфликта на Украине".По его мнению, появление самолета НАТО недалеко от полуострова - это также провокация.Отвечая на вопрос агентства, делится ли НАТО своими разведдаными с Украиной и не создает ли это угрозу удара по полуострову и Крымскому мосту, Цеков подчеркнул: "Конечно, делятся информацией с Киевом".Говоря о возможной угрозе для Крыма со стороны Украины, сенатор отметил: "Они бы хотели, но возможностей таких нет".
https://ria.ru/20220823/nato-1811597213.html
https://ria.ru/20220825/chat-bot-1812169912.html
керченский пролив
украина
республика крым
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, керченский пролив, украина, нато, республика крым, великобритания, сергей цеков
В мире, Керченский пролив, Украина, НАТО, Республика Крым, Великобритания, Сергей Цеков
Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время, заявил сенатор
Сенатор Цеков: самолет ВВС Британии мог собирать информацию по Крыму для НАТО и Киева