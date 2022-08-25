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Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту - РИА Новости, 25.08.2022
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Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту - РИА Новости, 25.08.2022
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту
Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:59
2022-08-25T18:17
нато
россия
керченский пролив
в мире
республика крым
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста в среду 24 августа. Развернувшись, борт последовал в обратном направлении и, достигнув территории Румынии, перестал отслеживаться сервисом.Несколькими часами позднее то же воздушное судно осуществило еще один вылет в сторону Керченского пролива.Минобороны регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизиться к границам.
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россия
керченский пролив
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нато, россия, керченский пролив, в мире, республика крым
НАТО, Россия, Керченский пролив, В мире, Республика Крым
17:59 25.08.2022 (обновлено: 18:17 25.08.2022)
 
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту

Flightradar зафиксировал разведчик НАТО RC-135W в Черном море напротив Крымского моста

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing AirseekerСамолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Boeing Airseeker
Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.
По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста в среду 24 августа. Развернувшись, борт последовал в обратном направлении и, достигнув территории Румынии, перестал отслеживаться сервисом.
Несколькими часами позднее то же воздушное судно осуществило еще один вылет в сторону Керченского пролива.
Минобороны регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизиться к границам.
Истребители Королевских ВВС Великобритании Tornado GR4 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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НАТОРоссияКерченский проливВ миреРеспублика Крым
 
 
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