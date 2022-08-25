https://ria.ru/20220825/samolet-1812155886.html
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту - РИА Новости, 25.08.2022
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту
Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:59
2022-08-25T17:59
2022-08-25T18:17
нато
россия
керченский пролив
в мире
республика крым
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста в среду 24 августа. Развернувшись, борт последовал в обратном направлении и, достигнув территории Румынии, перестал отслеживаться сервисом.Несколькими часами позднее то же воздушное судно осуществило еще один вылет в сторону Керченского пролива.Минобороны регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизиться к границам.
https://ria.ru/20220815/granitsa-1809857492.html
россия
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, керченский пролив, в мире, республика крым
НАТО, Россия, Керченский пролив, В мире, Республика Крым
17:59 25.08.2022 (обновлено: 18:17 25.08.2022)
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту
Flightradar зафиксировал разведчик НАТО RC-135W в Черном море напротив Крымского моста