https://ria.ru/20220825/samolet-1812155886.html

Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту

Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту - РИА Новости, 25.08.2022

Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту

Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:59

2022-08-25T17:59

2022-08-25T18:17

нато

россия

керченский пролив

в мире

республика крым

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.По данным портала, Boeing RC-135W сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста в среду 24 августа. Развернувшись, борт последовал в обратном направлении и, достигнув территории Румынии, перестал отслеживаться сервисом.Несколькими часами позднее то же воздушное судно осуществило еще один вылет в сторону Керченского пролива.Минобороны регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизиться к границам.

https://ria.ru/20220815/granitsa-1809857492.html

россия

керченский пролив

республика крым

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

нато, россия, керченский пролив, в мире, республика крым