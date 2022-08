Власти Японии в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2"

https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811984142.html

ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Правительство Японии информировано о намерении компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co сохранить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2" при новом операторе и будет внимательно отслеживать развитие ситуации, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Ранее японские СМИ сообщили, что Mitsubishi Corporation приняла решение положительно ответить по своему участию в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору. Аналогичного курса придерживается и компания Mitsui & Co. Как ожидается, оповещения со стороны японских участников будут направлены до конца этого месяца."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Ранее Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.

