https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811984142.html
Власти Японии в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2"
Власти Японии в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2" - РИА Новости, 25.08.2022
Власти Японии в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2"
Правительство Японии информировано о намерении компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co сохранить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2" при РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T06:20
2022-08-25T06:20
2022-08-25T06:20
экономика
япония
сахалин-2
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Правительство Японии информировано о намерении компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co сохранить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2" при новом операторе и будет внимательно отслеживать развитие ситуации, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Ранее японские СМИ сообщили, что Mitsubishi Corporation приняла решение положительно ответить по своему участию в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору. Аналогичного курса придерживается и компания Mitsui & Co. Как ожидается, оповещения со стороны японских участников будут направлены до конца этого месяца."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Ранее Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.
https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811982144.html
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экономика, япония, сахалин-2, хирокадзу мацуно
Экономика, Япония, Сахалин-2, Хирокадзу Мацуно
Власти Японии в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2"
Генсек кабмина Японии Мацуно в курсе намерений Mitsubishi участвовать в "Сахалине-2"
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Правительство Японии информировано о намерении компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co сохранить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2" при новом операторе и будет внимательно отслеживать развитие ситуации, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Ранее японские СМИ сообщили, что Mitsubishi Corporation приняла решение положительно ответить по своему участию в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору. Аналогичного курса придерживается и компания Mitsui & Co. Как ожидается, оповещения со стороны японских участников будут направлены до конца этого месяца.
"Мы в курсе того, что Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co формально согласились участвовать. Теперь компании смогут уведомить российскую сторону о своем решении по участию в новом операторе, после чего правительство РФ должно решить, одобрить это или нет. Мы намерены пристально следить за ситуацией и предпринять все меры для стабильных поставках СПГ", - подчеркнул генсек японского правительства.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Ранее Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2
" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии
сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.