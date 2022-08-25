https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811982144.html

Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2", пишет "Никкэй"

Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2", пишет "Никкэй" - РИА Новости, 25.08.2022

Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2", пишет "Никкэй"

Японская Mitsubishi Corporation решила остаться в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору, пишет газета "Никкэй". РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T04:47

2022-08-25T04:47

2022-08-25T05:01

экономика

япония

сахалин-2

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ТОКИО, 25 авг — РИА Новости. Японская Mitsubishi Corporation решила остаться в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору, пишет газета "Никкэй".Отмечается, что обе компании должны объявить о своих решениях до конца августа.При этом, как подчеркивает газета, "до сих пор остается неизвестным, получат ли японские компании одобрения от российской стороны после уведомления"."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), управляющим проекта стал действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — 10 процента.Ранее Mitsui&Co рассказала РИА Новости о намерении принимать решения по "Сахалину-2" на основе совместных усилий государства и бизнеса. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание стремиться к дальнейшему участию в проекте.

https://ria.ru/20220824/sakhalin-2-1811798423.html

https://ria.ru/20220817/sakhalin-2-1810124839.html

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экономика, япония, сахалин-2