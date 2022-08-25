https://ria.ru/20220825/sakhalin-2-1811982144.html
Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2", пишет "Никкэй"
Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2", пишет "Никкэй" - РИА Новости, 25.08.2022
Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2", пишет "Никкэй"
Японская Mitsubishi Corporation решила остаться в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору, пишет газета "Никкэй". РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T04:47
2022-08-25T04:47
2022-08-25T05:01
экономика
япония
сахалин-2
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ТОКИО, 25 авг — РИА Новости. Японская Mitsubishi Corporation решила остаться в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору, пишет газета "Никкэй".Отмечается, что обе компании должны объявить о своих решениях до конца августа.При этом, как подчеркивает газета, "до сих пор остается неизвестным, получат ли японские компании одобрения от российской стороны после уведомления"."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), управляющим проекта стал действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — 10 процента.Ранее Mitsui&Co рассказала РИА Новости о намерении принимать решения по "Сахалину-2" на основе совместных усилий государства и бизнеса. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание стремиться к дальнейшему участию в проекте.
https://ria.ru/20220824/sakhalin-2-1811798423.html
https://ria.ru/20220817/sakhalin-2-1810124839.html
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экономика, япония, сахалин-2
Экономика, Япония, Сахалин-2
04:47 25.08.2022 (обновлено: 05:01 25.08.2022)
Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2", пишет "Никкэй"
"Никкэй": японская Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2" при новом операторе
ТОКИО, 25 авг
— РИА Новости.
Японская Mitsubishi Corporation решила остаться в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору, пишет
газета "Никкэй".
"Компания Mitsubishi Corporation приняла решение 25 августа оповестить о своем участии в новом операторе проекта "Сахалин-2" на российском Дальнем Востоке. Компания Mitsui & Co. также намерена сообщить о планах остаться", — говорится в статье.
Отмечается, что обе компании должны объявить о своих решениях до конца августа.
При этом, как подчеркивает газета, "до сих пор остается неизвестным, получат ли японские компании одобрения от российской стороны после уведомления".
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), управляющим проекта стал действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — 10 процента.
Ранее Mitsui&Co рассказала РИА Новости о намерении принимать решения по "Сахалину-2
" на основе совместных усилий государства и бизнеса. В начале августа правительство Японии
сообщило, что передало руководству компаний пожелание стремиться к дальнейшему участию в проекте.