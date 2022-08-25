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Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью

Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью - РИА Новости, 25.08.2022

Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью

Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом рассказал "Прайму" экономист Лазарь Бадалов. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T01:15

2022-08-25T01:15

2022-08-25T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

лазарь бадалов

рубль

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом рассказал "Прайму" экономист Лазарь Бадалов.Эксперт отметил, что сегодня выплаты по внешним долгам, как и сохранившийся импорт, обслуживаются в основном в рублях. Кроме того, импорт товаров существенно сократился из-за логистических трудностей. Курс рубля также сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.По мнению Бадалова, западные санкции, таким образом, укрепили российскую валюту. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту.

https://ria.ru/20220824/dollar-1811713543.html

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экономика, россия, лазарь бадалов, рубль