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Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью - РИА Новости, 25.08.2022
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью
Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом рассказал "Прайму" экономист Лазарь Бадалов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T01:15
2022-08-25T01:15
2022-08-25T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
лазарь бадалов
рубль
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом рассказал "Прайму" экономист Лазарь Бадалов.Эксперт отметил, что сегодня выплаты по внешним долгам, как и сохранившийся импорт, обслуживаются в основном в рублях. Кроме того, импорт товаров существенно сократился из-за логистических трудностей. Курс рубля также сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.По мнению Бадалова, западные санкции, таким образом, укрепили российскую валюту. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту.
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экономика, россия, лазарь бадалов, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Лазарь Бадалов, Рубль
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью
Экономист Бадалов заявил о возможности ослабления рубля осенью при росте спроса на него