Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220825/rubl-1811972208.html
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью - РИА Новости, 25.08.2022
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью
Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом рассказал "Прайму" экономист Лазарь Бадалов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T01:15
2022-08-25T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
лазарь бадалов
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/47/1488004752_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_12b60b5c2fbc632ef4a24beff9ecd556.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом рассказал "Прайму" экономист Лазарь Бадалов.Эксперт отметил, что сегодня выплаты по внешним долгам, как и сохранившийся импорт, обслуживаются в основном в рублях. Кроме того, импорт товаров существенно сократился из-за логистических трудностей. Курс рубля также сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.По мнению Бадалова, западные санкции, таким образом, укрепили российскую валюту. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту.
https://ria.ru/20220824/dollar-1811713543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148800/47/1488004752_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_993a404ef679342875c21e15d6d47d63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, лазарь бадалов, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Лазарь Бадалов, Рубль
01:15 25.08.2022
 
Экономист рассказал о переломном моменте для рубля этой осенью

Экономист Бадалов заявил о возможности ослабления рубля осенью при росте спроса на него

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Обычно осенью наступает ослабление рубля, но в этом году ситуация может сложиться иначе. Об этом рассказал "Прайму" экономист Лазарь Бадалов.
Эксперт отметил, что сегодня выплаты по внешним долгам, как и сохранившийся импорт, обслуживаются в основном в рублях. Кроме того, импорт товаров существенно сократился из-за логистических трудностей. Курс рубля также сохраняет стабильность на фоне девалютизации сбережений населения.
"Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот", — добавил экономист.
По мнению Бадалова, западные санкции, таким образом, укрепили российскую валюту. Ослабить рубль осенью сможет только рост спроса на валюту.
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт предрек доллару "эффект домино"
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЛазарь БадаловРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала