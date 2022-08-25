https://ria.ru/20220825/rpts-1812176633.html

Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок

Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок - РИА Новости, 25.08.2022

Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок

Синод Русской православной церкви перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, говорится в журналах... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:31

2022-08-25T19:31

2022-08-25T19:43

религия

москва

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Синод Русской православной церкви перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, говорится в журналах (документах) синода, опубликованных на сайте РПЦ."Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов архиерейского собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания священного синода в декабре сего года", - говорится в сообщении.В апреле синод перенес архиерейский собор на осенний или зимний период 2022 года "в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов архиерейского собора".Предыдущий собор состоялся в 2017 году. Согласно уставу РПЦ, архиерейский собор "созывается патриархом Московским и всея Руси (местоблюстителем) и священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии поместного собора", а также в "исключительных случаях".

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