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Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок - РИА Новости, 25.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220825/rpts-1812176633.html
Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок
Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок - РИА Новости, 25.08.2022
Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок
Синод Русской православной церкви перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, говорится в журналах... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:31
2022-08-25T19:43
религия
москва
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Синод Русской православной церкви перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, говорится в журналах (документах) синода, опубликованных на сайте РПЦ."Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов архиерейского собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания священного синода в декабре сего года", - говорится в сообщении.В апреле синод перенес архиерейский собор на осенний или зимний период 2022 года "в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов архиерейского собора".Предыдущий собор состоялся в 2017 году. Согласно уставу РПЦ, архиерейский собор "созывается патриархом Московским и всея Руси (местоблюстителем) и священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии поместного собора", а также в "исключительных случаях".
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москва
Религия, Москва
19:31 25.08.2022 (обновлено: 19:43 25.08.2022)
 
Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок

Синод РПЦ перенес архиерейский собор на неопределенный срок из-за международной обстановки

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви в зале заседаний Даниловского монастыря в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви в зале заседаний Даниловского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Синод Русской православной церкви перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, говорится в журналах (документах) синода, опубликованных на сайте РПЦ.
"Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов архиерейского собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания священного синода в декабре сего года", - говорится в сообщении.
В апреле синод перенес архиерейский собор на осенний или зимний период 2022 года "в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов архиерейского собора".
Предыдущий собор состоялся в 2017 году. Согласно уставу РПЦ, архиерейский собор "созывается патриархом Московским и всея Руси (местоблюстителем) и священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии поместного собора", а также в "исключительных случаях".
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