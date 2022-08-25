19:31 25.08.2022 (обновлено: 19:43 25.08.2022)
Синод РПЦ перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок
Синод РПЦ перенес архиерейский собор на неопределенный срок из-за международной обстановки
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви в зале заседаний Даниловского монастыря в Москве
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Синод Русской православной церкви перенес проведение архиерейского собора на неопределенный срок из-за международной обстановки, говорится в журналах (документах) синода, опубликованных на сайте РПЦ.
"Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов архиерейского собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении, промежуточно вернувшись к этому вопросу не позднее заседания священного синода в декабре сего года", - говорится в сообщении.
В апреле синод перенес архиерейский собор на осенний или зимний период 2022 года "в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов архиерейского собора".
Предыдущий собор состоялся в 2017 году. Согласно уставу РПЦ, архиерейский собор "созывается патриархом Московским и всея Руси (местоблюстителем) и священным синодом не реже одного раза в четыре года и в преддверии поместного собора", а также в "исключительных случаях".