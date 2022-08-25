https://ria.ru/20220825/royzman-1812024363.html

Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий

Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий - РИА Новости, 25.08.2022

Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:28

2022-08-25T11:28

2022-08-25T16:02

происшествия

россия

вооруженные силы рф

евгений ройзман

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Верх-Исетском районном суде в четверг.Запрет определенных действий - относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города, пользоваться интернетом и так далее."Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения (Ройзману) в виде запрета определенных действий, такое ходатайство будет рассмотрено на сегодняшнем судебном заседании в 16.00 (14.00 мск)", - сказала собеседница агентству.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов.Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811796316.html

https://ria.ru/20220824/arest-1811767170.html

https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, вооруженные силы рф, евгений ройзман, екатеринбург