https://ria.ru/20220825/royzman-1812024363.html
Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий
Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий - РИА Новости, 25.08.2022
Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий
Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:28
2022-08-25T11:28
2022-08-25T16:02
происшествия
россия
вооруженные силы рф
евгений ройзман
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Верх-Исетском районном суде в четверг.Запрет определенных действий - относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города, пользоваться интернетом и так далее."Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения (Ройзману) в виде запрета определенных действий, такое ходатайство будет рассмотрено на сегодняшнем судебном заседании в 16.00 (14.00 мск)", - сказала собеседница агентству.В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. Позже он был задержан на 48 часов.Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко.Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811796316.html
https://ria.ru/20220824/arest-1811767170.html
https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вооруженные силы рф, евгений ройзман, екатеринбург
Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ, Евгений Ройзман, Екатеринбург
11:28 25.08.2022 (обновлено: 16:02 25.08.2022)
Следствие попросило избрать Ройзману запрет определенных действий
Следствие попросило запретить Ройзману выходить из дома и пользоваться интернетом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в Верх-Исетском районном суде в четверг.
Запрет определенных действий - относительно мягкая мера пресечения, чаще всего она сводится к запрету общаться с другими участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, выходить из дома в определенное время, уезжать из города, пользоваться интернетом и так далее.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения (Ройзману) в виде запрета определенных действий, такое ходатайство будет рассмотрено на сегодняшнем судебном заседании в 16.00 (14.00 мск)", - сказала собеседница агентству.
В среду правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона" в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ
. Позже он был задержан на 48 часов.
Из квартиры правоохранители изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко
.
Как сообщала полиция, поводом для уголовного дела стало размещенное в интернете видео, "содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан".
Согласно Уголовному кодексу, Ройзману по данной статье может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Как альтернатива - штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.