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Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции - РИА Новости, 25.08.2022
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Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции
Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции - РИА Новости, 25.08.2022
Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции
Китайская космическая станция с экипажем корабля "Шэньчжоу-14" в настоящее время способна производить более 90% питьевой воды за счет рециркуляции. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:19
2022-08-25T13:20
россия-китай: главное
китай
космос
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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская космическая станция с экипажем корабля "Шэньчжоу-14" в настоящее время способна производить более 90% питьевой воды за счет рециркуляции.При этом менее 10% воды доставляют с Земли, заявили в канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Китая.Утилизация осуществляется системой экологического контроля и жизнеобеспечения, установленной на борту космической станции, которая включает в себя шесть подсистем соответственно для производства кислорода путем электролиза воды, удаления углекислого газа, удаления вредных газов, очистки мочи, водоподготовки и производства воды с углекислым газом и водородом.По информации ведомства, в целях создания в космосе пригодной для жизни среды, сходной с земной, система экологического контроля и жизнеобеспечения регулирует давление воздуха, содержание кислорода, скорость ветра, температуру и влажность внутри космического корабля.Уровень шума в кабине снижается звукопоглощающими покрытиями, звукоизоляционными панелями, виброизоляторами и амортизаторами. Система также собирает пот и мочу космонавтов, очищает их и затем производит кислород путем электролиза переработанной воды.Подсистема производства воды из выдыхаемого углекислого газа и водорода путем электролиза воды - это самая последняя инновационная разработка. Она прошла испытания с участием экипажа Шэньчжоу-14 при поддержке наземной команды.Новая подсистема позволяет перерабатывать более одного кг воды в день, что увеличивает долю питьевой воды, производимой за счет рециркуляции, с 80% до более чем 90%.Будучи необходимой ключевой технологией для пилотируемых миссий Китая, система контроля окружающей среды и жизнеобеспечения позволила обеспечить безопасность космонавтов на орбите и помогла построить пригодную для жизни космическую станцию, говорится в сообщении ведомства.Как отметили в Канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Китая, в настоящее время исследователи работают над технологиями регенерации следующего поколения, включая регенерацию продуктов питания, чтобы максимизировать повторное использование материалов космической станции в будущем.
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Россия-Китай: Главное, Китай, Космос
13:19 25.08.2022 (обновлено: 13:20 25.08.2022)
 

Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции

© AFP 2022 / STRСтарт космического корабля Шэньчжоу-14
Старт космического корабля Шэньчжоу-14 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / STR
Старт космического корабля Шэньчжоу-14
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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская космическая станция с экипажем корабля "Шэньчжоу-14" в настоящее время способна производить более 90% питьевой воды за счет рециркуляции.
При этом менее 10% воды доставляют с Земли, заявили в канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Китая.
Утилизация осуществляется системой экологического контроля и жизнеобеспечения, установленной на борту космической станции, которая включает в себя шесть подсистем соответственно для производства кислорода путем электролиза воды, удаления углекислого газа, удаления вредных газов, очистки мочи, водоподготовки и производства воды с углекислым газом и водородом.
По информации ведомства, в целях создания в космосе пригодной для жизни среды, сходной с земной, система экологического контроля и жизнеобеспечения регулирует давление воздуха, содержание кислорода, скорость ветра, температуру и влажность внутри космического корабля.
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Уровень шума в кабине снижается звукопоглощающими покрытиями, звукоизоляционными панелями, виброизоляторами и амортизаторами. Система также собирает пот и мочу космонавтов, очищает их и затем производит кислород путем электролиза переработанной воды.
Подсистема производства воды из выдыхаемого углекислого газа и водорода путем электролиза воды - это самая последняя инновационная разработка. Она прошла испытания с участием экипажа Шэньчжоу-14 при поддержке наземной команды.
Новая подсистема позволяет перерабатывать более одного кг воды в день, что увеличивает долю питьевой воды, производимой за счет рециркуляции, с 80% до более чем 90%.
Будучи необходимой ключевой технологией для пилотируемых миссий Китая, система контроля окружающей среды и жизнеобеспечения позволила обеспечить безопасность космонавтов на орбите и помогла построить пригодную для жизни космическую станцию, говорится в сообщении ведомства.
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Как отметили в Канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Китая, в настоящее время исследователи работают над технологиями регенерации следующего поколения, включая регенерацию продуктов питания, чтобы максимизировать повторное использование материалов космической станции в будущем.
 
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