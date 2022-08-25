https://ria.ru/20220825/retsirkulyatsiya-1812057332.html

Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции

Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции - РИА Новости, 25.08.2022

Космическая станция КНР способна производить 90% воды за счет рециркуляции

Китайская космическая станция с экипажем корабля "Шэньчжоу-14" в настоящее время способна производить более 90% питьевой воды за счет рециркуляции. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:19

2022-08-25T13:19

2022-08-25T13:20

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МОСКВА, 25 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская космическая станция с экипажем корабля "Шэньчжоу-14" в настоящее время способна производить более 90% питьевой воды за счет рециркуляции.При этом менее 10% воды доставляют с Земли, заявили в канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Китая.Утилизация осуществляется системой экологического контроля и жизнеобеспечения, установленной на борту космической станции, которая включает в себя шесть подсистем соответственно для производства кислорода путем электролиза воды, удаления углекислого газа, удаления вредных газов, очистки мочи, водоподготовки и производства воды с углекислым газом и водородом.По информации ведомства, в целях создания в космосе пригодной для жизни среды, сходной с земной, система экологического контроля и жизнеобеспечения регулирует давление воздуха, содержание кислорода, скорость ветра, температуру и влажность внутри космического корабля.Уровень шума в кабине снижается звукопоглощающими покрытиями, звукоизоляционными панелями, виброизоляторами и амортизаторами. Система также собирает пот и мочу космонавтов, очищает их и затем производит кислород путем электролиза переработанной воды.Подсистема производства воды из выдыхаемого углекислого газа и водорода путем электролиза воды - это самая последняя инновационная разработка. Она прошла испытания с участием экипажа Шэньчжоу-14 при поддержке наземной команды.Новая подсистема позволяет перерабатывать более одного кг воды в день, что увеличивает долю питьевой воды, производимой за счет рециркуляции, с 80% до более чем 90%.Будучи необходимой ключевой технологией для пилотируемых миссий Китая, система контроля окружающей среды и жизнеобеспечения позволила обеспечить безопасность космонавтов на орбите и помогла построить пригодную для жизни космическую станцию, говорится в сообщении ведомства.Как отметили в Канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Китая, в настоящее время исследователи работают над технологиями регенерации следующего поколения, включая регенерацию продуктов питания, чтобы максимизировать повторное использование материалов космической станции в будущем.

https://ria.ru/20220504/kosmos-1786746263.html

https://ria.ru/20220513/marsokhod-1788263375.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, космос