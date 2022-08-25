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Регионам России нужны дополнительные меры по развитию, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.08.2022
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Регионам России нужны дополнительные меры по развитию, заявил Патрушев
Регионам России нужны дополнительные меры по развитию, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.08.2022
Регионам России нужны дополнительные меры по развитию, заявил Патрушев
Российским регионам надо принять дополнительные меры для своего развития в условиях антироссийских санкций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:48
2022-08-25T15:48
общество
россия
регионы
николай патрушев
санкции в отношении россии
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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 авг - РИА Новости. Российским регионам надо принять дополнительные меры для своего развития в условиях антироссийских санкций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.С 2013 по 2020 год Патрушев возглавлял государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Под эгидой госкомиссии были реализованы проекты, результаты которых важны для региона. По поручению президента РФ Владимира Путина вопросы социально-экономического развития Карелии остаются на контроле аппарата Совета безопасности."В условиях экономической войны, развязанной коллективным Западом против России, усиливаются угрозы экономической безопасности. Недружественными странами уже введено семь пакетов разного рода санкций, нацеленных на нанесение максимального ущерба экономике России, и готовится восьмой", - отметил Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.В соответствии с указами президента РФ на федеральном уровне разработаны и реализуются специальные экономические меры, направленные на поддержку российских граждан и бизнеса, создана правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, напомнил Патрушев. Разработан и выполняется план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления."Аналогичная работа должна быть организована и на региональном уровне, - подчеркнул Патрушев. - Крайне важно органам публичной власти принять дополнительные меры по безусловной реализации намеченных планов по развитию Карелии. Часть из них предложено в проекте решения совещания".По его словам, надо учесть риски, связанные с мерами недружественных стран по ограничению доступа промышленных предприятий к современным технологиям и заёмным средствам, а также по прекращению поставок импортных комплектующих и программного обеспечения, что значительно может осложнить ритмичную работу предприятий и обострить ситуацию на рынке труда.Кроме того, надо продумать дополнительные действенные меры поддержки предприятий – экспортеров продукции за рубеж, важно также развивать новые рынки сбыта карельских товаров, отдавая предпочтение дружественным странам, отметил Патрушев. Надо продолжить взаимодействие с китайской провинцией Фуцзянь, соглашение с которой было заключено в рамках подготовки к 100-летию Карелии, сказал секретарь Совбеза РФ.Не менее значимым Патрушев назвал создание условий для развития производств, ориентированных на внутрироссийское потребление."Важно обеспечить технологическую независимость в базовых отраслях экономики, активнее привлекать Петрозаводский государственный университет к этой работе", - добавил он.Следует также эффективнее использовать возможности выполняемой федеральной целевой программы по развитию Карелии и индивидуальной программы социально-экономического развития республики, отметил Патрушев."В соответствии с решением президента России в настоящее время федеральным правительством прорабатывается вопрос о пролонгации сроков их реализации до 2026 года", - сказал секретарь Совбеза.Правительству Карелии во взаимодействии с федеральными министерствами, прежде всего с Минэкономразвития, важно обеспечить безусловную реализацию всех программных проектов, своевременно вводить объекты в эксплуатацию, подчеркнул Патрушев."Также обращаю внимание, что в связи с ростом количества преступлений экономической направленности в республике в 2021 году на 6%, ущерб от которых составил более двухсот миллионов рублей, необходимо повысить эффективность организации государственных и муниципальных закупок, исключить случаи нецелевого использования бюджетных средств, усилить работу по декриминализации экономики и активизировать борьбу с коррупцией", - сказал Патрушев.По его словам, в числе приоритетных должны оставаться задачи благоустройства населенных пунктов и городов, обеспечения населения комфортным жильем, переселения жителей из ветхого и аварийного жилья."Важно продолжить в республике работу по развитию системы здравоохранения и социальной помощи, повысить доступность медицинской помощи и образовательных учреждений", - резюмировал Патрушев.
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общество, россия, регионы, николай патрушев, санкции в отношении россии
Общество, Россия, Регионы, Николай Патрушев, Санкции в отношении России
15:48 25.08.2022
 
Регионам России нужны дополнительные меры по развитию, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: российским регионам нужны меры для развития в условиях санкций

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 авг - РИА Новости. Российским регионам надо принять дополнительные меры для своего развития в условиях антироссийских санкций, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
С 2013 по 2020 год Патрушев возглавлял государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Под эгидой госкомиссии были реализованы проекты, результаты которых важны для региона. По поручению президента РФ Владимира Путина вопросы социально-экономического развития Карелии остаются на контроле аппарата Совета безопасности.
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"В условиях экономической войны, развязанной коллективным Западом против России, усиливаются угрозы экономической безопасности. Недружественными странами уже введено семь пакетов разного рода санкций, нацеленных на нанесение максимального ущерба экономике России, и готовится восьмой", - отметил Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.
В соответствии с указами президента РФ на федеральном уровне разработаны и реализуются специальные экономические меры, направленные на поддержку российских граждан и бизнеса, создана правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, напомнил Патрушев. Разработан и выполняется план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
"Аналогичная работа должна быть организована и на региональном уровне, - подчеркнул Патрушев. - Крайне важно органам публичной власти принять дополнительные меры по безусловной реализации намеченных планов по развитию Карелии. Часть из них предложено в проекте решения совещания".
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По его словам, надо учесть риски, связанные с мерами недружественных стран по ограничению доступа промышленных предприятий к современным технологиям и заёмным средствам, а также по прекращению поставок импортных комплектующих и программного обеспечения, что значительно может осложнить ритмичную работу предприятий и обострить ситуацию на рынке труда.
Кроме того, надо продумать дополнительные действенные меры поддержки предприятий – экспортеров продукции за рубеж, важно также развивать новые рынки сбыта карельских товаров, отдавая предпочтение дружественным странам, отметил Патрушев. Надо продолжить взаимодействие с китайской провинцией Фуцзянь, соглашение с которой было заключено в рамках подготовки к 100-летию Карелии, сказал секретарь Совбеза РФ.
Не менее значимым Патрушев назвал создание условий для развития производств, ориентированных на внутрироссийское потребление.
"Важно обеспечить технологическую независимость в базовых отраслях экономики, активнее привлекать Петрозаводский государственный университет к этой работе", - добавил он.
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Следует также эффективнее использовать возможности выполняемой федеральной целевой программы по развитию Карелии и индивидуальной программы социально-экономического развития республики, отметил Патрушев.
"В соответствии с решением президента России в настоящее время федеральным правительством прорабатывается вопрос о пролонгации сроков их реализации до 2026 года", - сказал секретарь Совбеза.
Правительству Карелии во взаимодействии с федеральными министерствами, прежде всего с Минэкономразвития, важно обеспечить безусловную реализацию всех программных проектов, своевременно вводить объекты в эксплуатацию, подчеркнул Патрушев.
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"Также обращаю внимание, что в связи с ростом количества преступлений экономической направленности в республике в 2021 году на 6%, ущерб от которых составил более двухсот миллионов рублей, необходимо повысить эффективность организации государственных и муниципальных закупок, исключить случаи нецелевого использования бюджетных средств, усилить работу по декриминализации экономики и активизировать борьбу с коррупцией", - сказал Патрушев.
По его словам, в числе приоритетных должны оставаться задачи благоустройства населенных пунктов и городов, обеспечения населения комфортным жильем, переселения жителей из ветхого и аварийного жилья.
"Важно продолжить в республике работу по развитию системы здравоохранения и социальной помощи, повысить доступность медицинской помощи и образовательных учреждений", - резюмировал Патрушев.
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