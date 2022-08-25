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США не спешат возобновлять диалог по ядерному разоружению, заявил Белоусов

США не спешат возобновлять диалог по ядерному разоружению, заявил Белоусов - РИА Новости, 25.08.2022

США не спешат возобновлять диалог по ядерному разоружению, заявил Белоусов

Россия полностью осознает свою ответственность в области ядерного разоружения, но США пока не спешат возобновлять диалог по этой тематике, заявил замглавы... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:10

2022-08-25T19:10

2022-08-25T19:11

в мире

россия

сша

совет безопасности оон

оон

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

андрей белоусов

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ООН, 25 авг - РИА Новости. Россия полностью осознает свою ответственность в области ядерного разоружения, но США пока не спешат возобновлять диалог по этой тематике, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов."Нужно упомянуть двусторонний российско-американский трек. Россия как постоянный член СБ ООН и обладатель одного из двух крупнейших ядерных арсеналов полностью осознает свою ответственность в области ядерного разоружения. Но по этому пути невозможно двигаться в одиночку", - сказал Белоусов журналистам."А наши партнеры пока не спешат возобновлять диалог, несмотря на громкие заявления на самом высоком уровне", - подчеркнул он.В распространенном перед началом Обзорной конференции по ДНЯО (которая сейчас проходит в штаб-квартире ООН) заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на эту тему, но такой диалог необходим.

https://ria.ru/20220825/dezinformatsiya-1812171088.html

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в мире, россия, сша, совет безопасности оон, оон, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), андрей белоусов