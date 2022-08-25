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В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке
В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке - РИА Новости, 25.08.2022
В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке
Власти решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке в Москве, сообщили РИА Новости в управе Можайского района. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:18
2022-08-25T17:18
2022-08-25T18:24
в мире
можайский район
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке в Москве, сообщили РИА Новости в управе Можайского района.Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ."Сейчас этот вопрос решается. Знаем о ситуации", — заявили в управе.Год назад этот же мужчина выгуливал пуму Геркулеса без поводка и намордника.
https://ria.ru/20220825/moskva-1812019599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, можайский район
17:18 25.08.2022 (обновлено: 18:24 25.08.2022)
В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке
Управа Можайского района Москвы решает вопрос с пумой, которую выгуливали в парке