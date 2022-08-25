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В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке - РИА Новости, 25.08.2022
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В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке
В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке - РИА Новости, 25.08.2022
В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке
Власти решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке в Москве, сообщили РИА Новости в управе Можайского района. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:18
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в мире
можайский район
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке в Москве, сообщили РИА Новости в управе Можайского района.Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ."Сейчас этот вопрос решается. Знаем о ситуации", — заявили в управе.Год назад этот же мужчина выгуливал пуму Геркулеса без поводка и намордника.
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в мире, можайский район
В мире, Можайский район
17:18 25.08.2022 (обновлено: 18:24 25.08.2022)
 
В Москве решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке

Управа Можайского района Москвы решает вопрос с пумой, которую выгуливали в парке

CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)Пума
Пума - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)
Пума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти решают вопрос с пумой, которую выгуливали в Кунцевском парке в Москве, сообщили РИА Новости в управе Можайского района.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось видео, на котором мужчина выгуливает в Кунцевском парке пуму на поводке, но без намордника. В социальных сетях пишут, что это кандидат в муниципальные депутаты Можайского района Сергей Татаринцев. На сайте ЦИК кандидат с таким именем зарегистрирован от партии КПРФ.
"Сейчас этот вопрос решается. Знаем о ситуации", — заявили в управе.
Год назад этот же мужчина выгуливал пуму Геркулеса без поводка и намордника.
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