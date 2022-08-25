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Около 750 птенцов водоплавающих появилось на природных территориях столицы

Около 750 птенцов водоплавающих появилось на природных территориях столицы - РИА Новости, 30.08.2022

Около 750 птенцов водоплавающих появилось на природных территориях столицы

Специалисты завершили ежегодный летний учет выводков водоплавающих птиц, в этом году появилось около 750 птенцов, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-25T19:58

2022-08-25T19:58

2022-08-30T14:30

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты завершили ежегодный летний учет выводков водоплавающих птиц, в этом году появилось около 750 птенцов, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершился ежегодный летний учет выводков водоплавающих птиц. В этом году на природных территориях в 142 выводках появилось около 750 птенцов", - говорится в сообщении.Отмечается, что у кряквы появилось – 559 утят в 108 выводках. Больше всего утят специалисты зафиксировали в природно-исторических парках "Измайлово" и "Тушинский". У огарей – 98 утят в 13 выводках. Самое большое количество птенцов у этих пернатых появилось на территориях природного комплекса Зеленограда, в заказнике "Долгие пруды" и природно-историческом парке "Битцевский лес".Также добавляется, что у хохлатых чернетей появилось 18 утят в трех выводках в природно-исторических парках "Измайлово", "Тушинский" и заказнике "Тропаревский". У обыкновенных гоголей – пять утят в одном выводке в природно-историческом парке "Измайлово". У чомг – 24 птенца в пяти выводках в природно-историческом парке "Измайлово"."Лысухи – 21 птенец в трех выводках – потомство появилось в природно-историческом парке "Измайлово", заказнике "Долгие пруды". Камышницы – 20 птенцов в пяти выводках в заказниках "Долгие пруды" и "Долина реки Сетунь", - добавили в сообщении.Отмечается, что на маршрутах вдоль водоемов специалисты считают и записывают виды, пол, количество птенцов водоплавающих птиц и возраст пернатых малышей, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток и выводки утят. По итогам орнитологи делают выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих.

https://ria.ru/20210727/moskva-1743063981.html

зеленоград

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, зеленоград